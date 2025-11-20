В ГД призвали регионы запретить детям находится в «табачках» по примеру Саратова

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил распространить инициативу Саратовской области, запрещающую детям посещать магазины с табачной продукцией, на всю Россию. Об этом он сообщил изданию NEWS.ru.

Господин Огуль отметил, что ранее удалось убрать никотиносодержащую продукцию с прилавков, но некоторые торговые точки продолжают нарушать закон.

Депутат Госдумы подчеркнул, что поддерживает любые меры, направленные на защиту детей от вредных привычек. Он также выразил надежду, что закон будет эффективен и табачные изделия перестанут размещаться на открытых витринах. Господин Огуль добавил, что в идеале табак и алкоголь должны быть полностью исключены из продуктовых магазинов.

В своем Telegram-канале парламентарий сообщил, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект о лицензировании торговли продукцией, содержащей никотин. Документ предполагает введение лицензий на продажу табачных изделий и вейпов, что поможет сократить долю нелегального оборота, составляющую около 65%. Также обсуждалось дополнение к закону, позволяющее регионам вводить полный запрет на продажу вейпов.

Нина Шевченко