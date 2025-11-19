В Саратове областная дума освободила ремесленников от маркировки товаров

В Саратовской области решили поддержать ремесленников. Соответствующий законопроект приняли депутаты на заседании областной думы.

Министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов сообщил, что проект закона разработали, чтобы поддержать в регионе развитие ремесленной деятельности. Он объяснил, что на федеральном уровне понятия в сфере ремесленной деятельности законодательно не закрепили. Это затрудняет меры поддержки. Проанализировали региональное законодательство, и он показал, что в некоторых регионах страны приняли соответствующие законы по поддержке ремесленной деятельности. По аналогии с этой практикой в Саратове решили установить понятия «ремесленная деятельность», «субъект ремесленной деятельности», «ремесленник». Законопроектом правительства региона закрепили полномочия по утверждению перечня видов ремесленной деятельности. Решили, что в Саратовской области не будут маркировать товары легкой промышленности. По мнению руководителя ведомства, это позволит ремесленникам избежать дополнительных расходов на маркировку своей продукции, а также исключит для ремесленников меры административной ответственности.

Отвечая на вопросы депутатов, господин Разборов сообщил, что в регионе насчитывается около 600 ремесленников, из них около 200 человек как раз изготавливают продукцию, которую относят к легкой промышленности. Так они смогут избежать затрат на маркировку, которые составляют от 10 тыс. руб. За нарушения предпринимателя штрафует Роспотребнадзор: штраф для физического лица составляет до 20 тыс. руб., на организацию — до 300 тыс. руб. с конфискацией средств производства и самой продукции.

Ремесленники Саратовской области могут рассчитывать на налоговые каникулы, если они только зарегистрировались, также для них установили пониженную ставку по упрощенной системе налогообложения 2%.

Саратовская «Палата ремесел», которая поддерживает предпринимателей, финансируется из бюджета региона. В ней работает до восьми человек, расходы бюджета на ее функционирование составляют около 7 млн руб.

Депутаты единогласно поддержали законопроект.

Татьяна Смирнова