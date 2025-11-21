Саратовский губернатор предложил снять Виктора Елина с поста главы Аткарского МР

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил отправить в отставку главу Аткарского района Виктора Елина из-за утраты доверия и нарушений. В своем Telegram-канале господин Бусаргин сообщил, что направил соответствующее заявление районным депутатам. Проверка выявила нарушения, связанные с декларированием доходов, и конфликт интересов.

Ранее Виктора Елина критиковал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Telegram-канале «Володин Саратов» опубликовали видеозапись, где спикер ГД говорил о затянувшейся реконструкции педагогического училища в Аткарске. Господин Володин отметил, что проект, подготовленный в 2019 году, до сих пор не завершен. Сумма вложений уже превысила 300 млн руб., а объект все еще требует дополнительных вложений.

Господин Володин подчеркнул, что на восстановление фундамента и кровли потратили 200 млн руб., но реконструкция училища так и не завершена. Он также возмутился, что на благоустройство территории учебного заведения площадью 10 соток запланировано 15 млн руб. Вячеслав Володин назвал такие расходы недопустимыми.

Виктор Елин впервые стал главой Аткарского района в 2015 году. В 2021 году он был переизбран на эту должность.

Нина Шевченко