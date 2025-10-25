Отмена встречи Путина и Трампа, новые санкции США и ЕС

Цифры недели

США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, на эти компании приходится более 50% добычи нефти в РФ. Санкции обрушили индекс Мосбиржи более чем на 3%.

ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против РФ.

ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17% до 16,5% годовых.

Число пострадавших при взрыве на промышленном предприятии в Копейске возросло до 29 человек. 12 человек погибли, поиски еще 11-ти продолжаются.

Продажи первичного жилья в городах-миллионниках в сентябре выросли всего на 7%, в августе рост составлял 34%.

К концу лета 2025 года спрос на молочную продукцию сократился на 2,8% год к году.

Более 60 региональных операторов связи призвали изменить правила маркировки вызовов.

Впервые со времен короля Генриха VIII британский монарх присутствовал на мессе, которую служил папа римский.

Количество тендеров на рынке IT- и digital-услуг снижается, а их общая стоимость к концу года может вырасти на 5-7%.

Рынок скинов в Counter-Strike 2 обрушился на $2 млрд.

Ущерб от ограбления Лувра оценили в €88 млн.