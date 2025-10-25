Отмена встречи Путина и Трампа, новые санкции США и ЕС
Чем запомнилась неделя 20–25 октября: цифры, цитаты и факты
Цифры недели
США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, на эти компании приходится более 50% добычи нефти в РФ. Санкции обрушили индекс Мосбиржи более чем на 3%.
ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против РФ.
ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17% до 16,5% годовых.
Число пострадавших при взрыве на промышленном предприятии в Копейске возросло до 29 человек. 12 человек погибли, поиски еще 11-ти продолжаются.
Продажи первичного жилья в городах-миллионниках в сентябре выросли всего на 7%, в августе рост составлял 34%.
К концу лета 2025 года спрос на молочную продукцию сократился на 2,8% год к году.
Более 60 региональных операторов связи призвали изменить правила маркировки вызовов.
Впервые со времен короля Генриха VIII британский монарх присутствовал на мессе, которую служил папа римский.
Количество тендеров на рынке IT- и digital-услуг снижается, а их общая стоимость к концу года может вырасти на 5-7%.
Рынок скинов в Counter-Strike 2 обрушился на $2 млрд.
Ущерб от ограбления Лувра оценили в €88 млн.
Цитаты недели
«Мы хорошо беседуем, но потом это ни к чему не приводит» (президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште).
Дональд Трамп и Владимир Путин после переговоров на Аляске
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«США — наш противник, а их разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией» (зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал санкции США и решения Трампа актом войны против России).
«Отцовство и материнство — это счастье, и не нужно счастье откладывать на потом» (президент РФ Владимир Путин призвал молодых россиян не откладывать рождение ребенка ради карьеры).
По букве закона
Госдума приняла в первом чтении бюджетный пакет, включающий в себя проект федерального бюджета на 2026–2028 годы и ряд сопутствующих ему законопроектов, в том числе налоговый, поднимающий ставку НДС с 20% до 22%.
Власти склоняются к отказу от введения налога на российское программное обеспечение с 2026 года.
Минфин и ЦБ решили легализовать расчеты в криптовалюте во внешней торговле.
Роскомнадзор подтвердил, что ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Онлайн-кинотеатры могут обязать заполнять формы на соответствие релизов традиционным ценностям. Критерии уже разрабатывают в Минкультуры и Минцифры.
В Москве арестован глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников по обвинению в мошенничестве.
Суд в Приморье признал виновным французского велосипедиста Софиана Сехили в незаконном пересечении госграницы РФ.
21 октября в 9:37 по парижскому времени бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму Ля-Санте.
Инициативы недели
Сенаторы, чиновники и представители силовых ведомств обсуждают идею автоматически штрафовать граждан за нарушение ряда статей КоАП РФ.
Депутаты Госдумы предложили снизить до 14 лет возраст уголовной ответственности за диверсию.
Крупная промышленность поставила под сомнение ряд инициатив, связанных с консолидацией отраслевого заказа в электроэнергетике на базе компании «Росэнергопроект».
В 2027 году поступающим в вузы на ряд социально-гуманитарных специальностей придется сдавать обязательный экзамен по истории, а не по обществознанию.
Госкомпания «Автодор» предлагает сделать электронные знаки обязательными для соблюдения.
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов хочет отправиться на передовую в зону спецоперации майором.
Глава МЧС Александр Куренков распорядился усилить группировку спасателей, которая уже почти год занимается очисткой побережья Анапы от выбросов мазута.
Отставки и назначения
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил об увольнении главы регионального избиркома Галины Катющенко. ЦИК требует отменить указ господина Балицкого.
Мэр Рязани Виталий Артемов отстранен от должности в связи с проверкой достоверности сведений о доходах.
Премьер-министром Японии впервые в истории страны стала женщина — Санаэ Такаити.
Сделки недели
Бывшие активы шведского производителя санитарно-гигиенических изделий Essity (бренды Zewa и Libresse), входящие сейчас в группу «ЭвоКом», перейдут Светогорскому ЦБК.
Структура РФПИ передала турецкой «дочке» бельгийской La Lorraine Bakery Group подконтрольные ей 15,9% в ООО «Ла Лоррен Рус».
Один из крупных дистрибуторов продуктов питания — Nelt — стал владельцем четверти бизнеса Moloko Group, производителя сыров под брендом «Гранд Премьер».