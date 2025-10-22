Тимур Иванов метит в добровольцы

Как стало известно «Ъ», защита осужденного на 13 лет колонии бывшего замминистра обороны Тимура Иванова подготовила ходатайство об отправке его на СВО. В обращении, которое в ближайшее время будет отправлено из СИЗО «Лефортово» в столичный пункт отбора на военную службу по контракту, заявитель просит рассмотреть его кандидатуру для поступления добровольцем на военную службу на должность, соответствующую воинскому званию «майор». Адвокат господина Иванова Денис Балуев признался, что без оптимизма отнесся к инициативе подзащитного.

Тимур Иванов готов к «прохождению воинской службы в боевых подразделениях штурмового назначения»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тимур Иванов готов к «прохождению воинской службы в боевых подразделениях штурмового назначения»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В заявлении, имеющемся в распоряжении «Ъ», Тимур Иванов напомнил, что 9 сентября в отношении него вступил в силу приговор Мосгорсуда, который признал его виновным в растрате (ст. 160 УК) на сумму более 4 млрд руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе средств из банка «Интеркоммерц», а также в легализации похищенного имущества (ст. 174.1). По этому делу ему было назначено 13 лет колонии общего режима.

«Я желаю воспользоваться моим конституционным правом на защиту Родины в условиях Специальной военной операции. Учитывая, что в период мобилизации ко мне применима ч. 5.1 ст. 34 закона “О воинской обязанности и военной службе”, а ограничения, установленные п. “а” указанной части статьи ко мне не относятся, прошу рассмотреть мою кандидатуру для поступления в добровольном порядке на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации на должность, соответствующую моему воинскому званию “майор”, и заключить со мной контракт о прохождении военной службы…» — указал в обращении осужденный.

Господин Иванов отмечает, что он был ознакомлен с порядком отбора кандидатов из числа граждан, не находящихся на военной службе, а также с порядком обучения по программе интенсивной общевойсковой подготовки. Кроме того, бывший замминистра указывает, что «также знаком и согласен» с условиями прохождения воинской службы в боевых подразделениях штурмового назначения.

Как сообщил «Ъ» адвокат господина Иванова Денис Балуев, в ближайшее время он намерен навестить своего подзащитного в СИЗО, а после подписания им заявления отправит его в пункт отбора на военную службу по контракту города Москвы на улице Яблочкова.

При этом защитник подчеркнул, что не согласен с распространенным мнением, что с помощью отправки на СВО находящиеся под следствием или уже в колонии люди стремятся облегчить свою участь.

«С начала СВО я около десятка раз был в зоне боевых действий и знаю, что такие люди действительно воюют, а не отсиживаются»,— сказал Денис Балуев.

Комментируя желание Тимура Иванова, адвокат подчеркнул, что тот «хочет уйти на СВО, понимая, что грядущий приговор по второму делу принесет ему вместе с приговором по первому делу в общей сложности лет 20 колонии строгого режима». «Поэтому он считает для себя более достойным послужить Родине и, возможно, погибнуть, восстановив свое доброе имя, или же что-то сделать для страны, чем просто сидеть в колонии и проедать государственные харчи»,— отметил защитник.

Он признался, что «без оптимизма отнесся к идее подзащитного, так как зачастую это билет в один конец». «Однако как адвокат я не могу не содействовать праву своего подзащитного»,— сказал господин Балуев.

Стоит отметить, что ходатайство Тимура Иванова на данной стадии вряд ли будет удовлетворено, поскольку его второе дело пока не рассмотрено, приговор не вынесен и не вступил в силу. Расследование по делу уже окончено, и господин Иванов знакомится с материалами, на что может уйти несколько месяцев. Ему инкриминируют три эпизода получения взяток на сумму более 1,4 млрд руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от Александра Фомина, соучредителя компании «Олимпситистрой» (одного из крупнейших подрядчиков военного ведомства), отмывание преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также незаконное хранение и переделку оружия (ст. 222 и ст. 223 УК РФ). Свою вину господин Иванов, как и по первому делу, отрицает.

Мария Локотецкая