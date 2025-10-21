Санаэ Такаити избрана первой женщиной премьер-министром Японии

Председатель Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити избрана 104-м премьер-министром страны. Она стала первой женщиной на этом посту. Голосование в нижней палате парламента прошло во вторник, госпожа Такаити набрала 237 голосов из 465. Главный соперник, лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода, получил 149 голосов, передает Kyodo.

Победа Санаэ Такаити стала возможной благодаря альянсу ЛДП с консервативной партией «Общество обновления Японии», что обеспечило ей необходимую поддержку.

В ближайшее время новый премьер приступит к формированию правительства.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Железная леди", восточная версия».