Абитуриенты влипли в историю

В 2027 году, выяснил “Ъ”, поступающим в вузы на ряд социально-гуманитарных специальностей придется сдавать обязательный экзамен по истории, а не по обществознанию. Это коснется тех, кто планирует изучать рекламу, социологию, юриспруденцию, философию, публичную политику, культурологию и другие направления. До этого момента, начиная с приемной кампании 2026 года, университеты будут сами решать, назначать историю в качестве обязательного вступительного испытания или оставить обществознание.

Минобрнауки собирается обновить перечень вступительных испытаний (ВИ) для поступления в вузы на ряд специальностей. Проект поправок к ведомственному приказу опубликован для обсуждения на regulation.gov.ru. Если изменения примут, они вступят в силу с 1 марта 2026 года и начнут действовать во время ближайшей приемной кампании.

Для поступления в вуз абитуриенты сдают несколько экзаменов (в большинстве случаев это ЕГЭ). ВИ-1 традиционно одинаковое для всех специальностей — это экзамен по русскому языку. Для ВИ-2 министерство предлагает вузам список из профильных предметов (в зависимости от направления подготовки), экзамен по которым будут сдавать поступающие: университет выбирает один предмет из этого списка. Для ВИ-3 Минобрнауки также предлагает вузам список предметов. Университеты могут выбрать из него экзамены для сдачи самостоятельно либо оставить этот выбор за поступающими.

Самые заметные изменения коснутся ВИ-2 для ряда социально-гуманитарных специальностей. Сегодня, по подсчетам “Ъ”, для поступающих на 24 направления обязательным экзаменом является безальтернативно обществознание. Предполагается, что для 20 из них в ходе кампании 2026 года у вузов будет выбор: они смогут сделать обязательным историю или обществознание. Такая опция будет доступна для тех, кто планирует учиться на следующих направлениях: конфликтология, таможенное дело, социология, юриспруденция, обеспечение законности и правопорядка, правоохранительная деятельность, судебная экспертиза, судебная и прокурорская деятельность, правовое обеспечение национальной безопасности, публичная политика и социальные науки, реклама и связи с общественностью, издательское дело, сервис, философия, прикладная этика, культурология, военно-политическая работа, педагогика и психология девиантного поведения, социальная работа и организация работы с молодежью.

Обществознание останется безальтернативно обязательным в качестве ВИ-2 для будущих учителей физкультуры, ОБЖ, социальных педагогов, а также обучающихся на направлении «социально-культурная деятельность».

Введение обязательного ЕГЭ по истории при поступлении на социально-гуманитарные специальности давно обсуждалось в «профессиональном сообществе», напоминают в Минобрнауки. С этой идеей выступал ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече с Владимиром Путиным 22 июня, допустив, что часть вопросов по обществознанию можно добавить в ЕГЭ по истории. Президент предложение господина Торкунова поддержал, заявив, что сам сдавал историю при поступлении в университет. «Изучение отечественной истории помогает молодым людям лучше разбираться в закономерностях развития общества, работать с информацией, глубже понимать подлинные причины текущих событий, формировать патриотическое мировоззрение»,— уверены в Минобрнауки.

Если в этом году вуз установит в качестве обязательного экзамена историю, это может создать проблемы абитуриентам, которые готовились к поступлению с обществознанием, отмечает директор департамента цифрового развития и приема абитуриентов ГУУ Вадим Диких. В этом году, по его данным, на гуманитарные направления в ГУУ только 15% абитуриентов поступало с ЕГЭ по истории, а с ЕГЭ по обществознанию — 83%. Проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская, наоборот, считает, что предлагаемые изменения создадут дополнительные возможности для поступления в университеты.

Собеседники “Ъ” в нескольких гуманитарных вузах (просили остаться неизвестными) отметили, что, скорее всего, в кампанию 2026 года университеты оставят экзамен по обществознанию в качестве ВИ-2, потому что нынешние одиннадцатиклассники уже готовятся к нему, а не к истории.

Такую же версию выдвинул и старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. «Серьезных и значимых» изменений поступающим ждать не стоит, считает он. Эксперт отмечает, что количество бюджетных мест по направлениям, на которые будет распространяться новое правило, не так велико.

Предлагаемая схема является частью переходного периода, пояснили “Ъ” в Минобрнауки: в 2027 году в рамках приемной кампании история будет уже обязательным ВИ-2 по ряду направлений подготовки.

Полина Ячменникова