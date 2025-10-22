Роскомнадзор подтвердил ограничение работы WhatsApp и Telegram в России

Роскомнадзор подтвердил, что ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) в России. Как сообщает ТАСС, так в ведомстве ответили на вопрос о сбоях в работе мессенджеров в южных регионах.

В РКН заявили, что именно эти иностранные мессенджеры чаще всего используются преступниками для вымогательства денег и вовлечения россиян в диверсионную деятельность. Такой вывод следует из заявлений правоохранительных органов и жалоб пользователей, пояснили в ведомстве.

«Для противодействия преступникам ... принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — сказали агентству в Роскомнадзоре.