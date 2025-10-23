США начали с чистого SDN-листа

США усиливают давление на российский энергетический сектор, введя блокирующие санкции против «Роснефти» (MOEX: ROSN), ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) и ряда их структур. На эти нефтекомпании приходится более 50% добычи нефти в РФ. По мнению аналитиков, санкции могут привести к удлинению цепочек посредников для торговли сырьем, что снизит прибыль, а также к расширению дисконтов на российскую нефть и нефтепродукты.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 22 октября ввело блокирующие санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, включив компании и ряд их структур в SDN-лист. Меры усиливают давление на российский энергетический сектор в связи с «отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу», направленному на прекращение военных действий на Украине, говорится в сообщении OFAC.

На «Роснефть» приходится около 40% добычи нефти в РФ. В 2024 году добыча углеводородов составила 255,9 млн тонн нефтяного эквивалента. Доля ЛУКОЙЛа в добыче в РФ — около 15%, в мире — 2%, отмечали аналитики «Т-Инвестиций». В 2024 году объем добычи нефти и газового конденсата без учета проекта Западная Курна-2 в Ираке составил 80,4 млн тонн нефтяного эквивалента.

Акции ЛУКОЙЛа и «Роснефти» вечером 22 октября потеряли около 4%, утром 23 октября бумаги компаний на Московской бирже дешевеют на 2,7–2,9%.

В нефтекомпаниях пока не предоставили комментарии.

В SDN-лист, в частности, включены шесть дочерних предприятий ЛУКОЙЛа, в том числе «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», на которую, по собственным данным, приходится около 40% добычи углеводородов группы. У «Роснефти» под блокирующие санкции попали 28 предприятий. Среди них «Ванкорнефть», разработчик Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения, входящего во флагманский проект группы «Восток Ойл», а также несколько компаний, управляющих НПЗ. В OFAC отметили, что под блокирующие санкции попадают и любые организации, где включенные в SDN-лист структуры прямо или косвенно владеют от 50%, за исключением случаев, когда это разрешено лицензией или предусмотрено иное исключение.

В отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа уже были введены секторальные санкции США (SSI-лист). В частности, американским структурам и гражданам запрещено предоставлять входящим в этот список компаниям оборудование, услуги по бурению, геофизическим и геологическим исследованиям, транспортировке и т. д. для новых зарубежных нефтяных проектов в Арктике, на шельфе или в сланцах.

Новые санкции подразумевают блокировку всех активов компаний в США. Кроме того, иностранные финансовые учреждения, участвующие в определенных трансакциях с участием лиц, включенных в SDN-лист, могут попасть под вторичные санкции, отмечается в сообщении OFAC.

OFAC одновременно выдало лицензию, которые разрешают определенные операции, связанные с долговыми обязательствами, акциями или производными контрактами с «Роснефтью», ЛУКОЙЛом и их структурами до 21 ноября. Также на этот срок разрешены определенные трансакции с АЗС ЛУКОЙЛа, находящимися вне РФ. Как указано в другой лицензии, разрешено оказание нефтяных услуг и других операций, связанных с проектами Каспийского трубопроводного консорциума (КТК; соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска) и «Тенгизшевройла» — оператора крупнейшего в Казахстане месторождения Тенгиз. Среди акционеров этих компаний американские Chevron и ExxonMobil, доля в КТК есть у Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited, а «Тенгизшевройле» — у дочерней структуры ЛУКОЙЛа LUKArco.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что в основном новые санкции в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа приведут к дополнительным издержкам для компаний. По его словам, придется удлинять цепочку посредников, которые будут контрактовать танкеры для перевозки и продавать нефть, так как крупные, в том числе азиатские компании, вряд ли будут закупать сырье напрямую, особенно новые объемы. Это, в свою очередь, может привести к снижению прибыли, добавляет эксперт.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин замечает, что на финансовые показатели «Газпром нефти», попавшей под аналогичные санкции США в январе 2025 года, судя по отчетности за полугодие, ограничения значительно не повлияли — их динамика была сопоставима с общим трендом в отчетности других нефтяников. По мнению аналитика, введение ограничительных мер со стороны США способно временно расширить дисконты на экспортируемую сырую нефть и нефтепродукты. Но, добавляет он, у всех компаний в отрасли было время подготовиться к такому сценарию. У ЛУКОЙЛа, продолжает господин Бахтин, также может быть затронута работа международного трейдера (Litasco) и НПЗ в Болгарии и Румынии, но количественный эффект практически невозможно спрогнозировать.

