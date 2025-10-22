Молоко взяли в ритейл

Один из крупных дистрибуторов продуктов питания — Nelt — стал владельцем четверти бизнеса Moloko Group, производителя сыров под брендом «Гранд Премьер». Хотя рынок молочной продукции сейчас слабо консолидирован, в последнее время наметились тенденции на укрупнение бизнесов. Это, по мнению экспертов, позволяет компаниям выдерживать давление возросших издержек.

Как обнаружил “Ъ” в СПАРК, 17 октября 2025 года ООО «Нелт-Ритейл» — управляющая структура одного из крупных дистрибуторов продуктов питания Nelt — получило 25% долей в Moloko Group, выпускающей сыры. Основным собственником Moloko Group является Илья Рагозин: сейчас ему принадлежит 74,24% долей в компании. Еще 0,76% находятся у «РСХБ-Финанс», одной из структур Россельхозбанка. В компаниях на запрос “Ъ” не ответили.

Moloko Group зарегистрирована в 2012 году в Сухиничском районе Калужской области. По собственным данным компании, в 2020 году ей принадлежало более 1 тыс. голов крупного рогатого скота. Предприятие специализируется на выпуске сыров под брендом «Гранд Премьер». Согласно СПАРК, совокупная выручка по итогу 2024 года всех компаний холдинга сократилась примерно на 3,7% и составила 1,22 млрд руб.

Nelt создана в 1995 году. Долгое время поставляла продукты питания иностранных брендов, в том числе Hochland Exquisa, Zott, Meggle. Компания также выпускает молочную, мясную, кондитерскую продукцию под марками Venn’s, Marcelo Dolce, Lavka, Schоnfeld. В 2020 году открыла площадку для выпуска сыров. Бенефициаром бизнеса является Кирилл Сычев. Согласно СПАРК, по итогу 2024 года выручка компании увеличилась на 36,25%, до 8,48 млрд руб., чистая прибыль — на 64,47%, до 83,71 млн руб.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров оценивает 25% бизнеса в 55–95 млн руб. с учетом долговой нагрузки (120–200 млн руб.) и стандартного дисконта на миноритарную долю. При этом в молочной отрасли сейчас положение дел остается хрупким. По оценке господина Кучерова, производство товарного молока в 2025 году ожидается на прошлогоднем уровне — около 26,3 млн тонн. На маржу сохраняется давление из-за роста издержек, отмечает он. Из-за этого складывается ситуация, когда стоимость сырья прирастает быстрее, чем потребительские цены, констатирует эксперт.

По словам гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, Moloko Group — нишевой игрок на рынке твердых сыров и сыров группы «Паста филата». Покупка Nelt доли в этой компании позволит укрепить систему дистрибуции сыров «Гранд Премьер», считает эксперт.

В целом рынок молочной продукции в России пока остается слабо консолидированным, считает Артем Белов.

По его оценке, на 50 крупнейших игроков приходится около 50% объема производства, что заметно отличается от структуры других рынков товаров массового потребления. Впрочем, по мнению Андрея Кучерова, уровень концентрации относительно высокий, но далек от монопольного, так как все еще широк круг региональных игроков.

Дальнейшее развитие молочной индустрии будет происходить не столько за счет поглощений небольших компаний крупными игроками, сколько через укрупнение бизнеса, прогнозирует господин Белов. Он ожидает продолжения консолидации рынка, которая будет сопровождаться усилением специализации и ростом эффективности производства. Среди основных драйверов, влияющих на укрупнение рынка, Андрей Кучеров выделяет возможность крупного бизнеса сокращать издержки в силу больших объемов, а также лучше конкурировать с собственными торговыми марками розничных сетей.

