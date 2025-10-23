Трамп о об отмене встречи в Будапеште, санкциях и ядерной деэскалации
Дональд Трамп объявил о санкциях в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти»
В ночь на 23 октября президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме генсека НАТО Марка Рютте. Трамп объявил журналистам, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, а также сделал ряд заявлений о санкциях и мирном урегулировании конфликта на Украине. Главные тезисы — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп (справа) и генсек НАТО Марк Рютте
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
О встрече в Будапеште
- «Мы не придем к тому месту, куда нам нужно прийти, поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем».
О санкциях в отношении российских нефтяных компаний
- Трамп о введении санкций: «Я почувствовал, что время пришло. Мы долго ждали»;
- Трамп считает, что санкции в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти» «безусловно, окажут влияние»;
- «Две крупнейшие нефтяные компании. Они занимаются большим количеством нефти. И, надеюсь, это подтолкнет»;
- Трамп надеется, что новые санкции против России не будут действовать долго;
- Трамп не уверен в способности новых санкций США решимость Москвы по Украине.
О мирном урегулировании
- Трамп сохраняет настрой на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине;
- Владимир Путин якобы хотел забрать всю Украину, а не ее часть;
- Трамп думает, что теперь президент России готов немного больше к переговорам и готов заключить сделку;
- Сторонам конфликта необходимо зафиксировать нынешние позиции на фронте и прекратить боевые действия;
- Трамп выразил надежду, что Зеленский тоже будет разумным: «Знаете, как говорится, для танго нужны двое»;
- Трамп считает, что председатель КНР Си Цзиньпин может повлиять на Владимира Путина и убедить его прекратить боевые действия на Украине;
- Президент США попросит китайского лидера сократить закупки российской нефти;
- У Трампа «нет временных рамок» для завершения украинского конфликта.
О ракетах и разрешении США на удары вглубь территории России
- Трамп заявил, что обучение ВСУ работе с Томагавками заняло бы год-полтора;
- «Единственный способ, которым может запущен Tomahawk,— это если мы его выпустим, а мы этого не собираемся делать»;
- Трамп назвал статью WSJ фейковой и подчеркнул, что не давал Украине разрешение стрелять ракетами вглубь России;
- По его мнению, ВСУ используют «европейские ракеты или откуда-то еще», но не используют американские.
О контроле над ядерными вооружениями
- Трамп согласен с предложением Владимира Путина о деэскалации в сфере ядерных вооружений;
- Как он полагает, Китай догонит США и РФ по количеству ядерного оружия в течение четырех или пяти лет;
- Трамп хочет включить Китай в процесс деэскалации.