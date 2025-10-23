Трамп о об отмене встречи в Будапеште, санкциях и ядерной деэскалации

В ночь на 23 октября президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме генсека НАТО Марка Рютте. Трамп объявил журналистам, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, а также сделал ряд заявлений о санкциях и мирном урегулировании конфликта на Украине. Главные тезисы — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (справа) и генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп (справа) и генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

О встрече в Будапеште

«Мы не придем к тому месту, куда нам нужно прийти, поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем».

О санкциях в отношении российских нефтяных компаний

Трамп о введении санкций: «Я почувствовал, что время пришло. Мы долго ждали»;

Трамп считает, что санкции в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти» «безусловно, окажут влияние»;

«Две крупнейшие нефтяные компании. Они занимаются большим количеством нефти. И, надеюсь, это подтолкнет»;

Трамп надеется, что новые санкции против России не будут действовать долго;

Трамп не уверен в способности новых санкций США решимость Москвы по Украине.

О мирном урегулировании

Трамп сохраняет настрой на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине;

Владимир Путин якобы хотел забрать всю Украину, а не ее часть;

Трамп думает, что теперь президент России готов немного больше к переговорам и готов заключить сделку;

Сторонам конфликта необходимо зафиксировать нынешние позиции на фронте и прекратить боевые действия;

Трамп выразил надежду, что Зеленский тоже будет разумным: «Знаете, как говорится, для танго нужны двое»;

Трамп считает, что председатель КНР Си Цзиньпин может повлиять на Владимира Путина и убедить его прекратить боевые действия на Украине;

Президент США попросит китайского лидера сократить закупки российской нефти;

У Трампа «нет временных рамок» для завершения украинского конфликта.

О ракетах и разрешении США на удары вглубь территории России

Трамп заявил, что обучение ВСУ работе с Томагавками заняло бы год-полтора;

«Единственный способ, которым может запущен Tomahawk,— это если мы его выпустим, а мы этого не собираемся делать»;

Трамп назвал статью WSJ фейковой и подчеркнул, что не давал Украине разрешение стрелять ракетами вглубь России;

По его мнению, ВСУ используют «европейские ракеты или откуда-то еще», но не используют американские.

О контроле над ядерными вооружениями