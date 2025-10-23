Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп о об отмене встречи в Будапеште, санкциях и ядерной деэскалации

Дональд Трамп объявил о санкциях в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти»

В ночь на 23 октября президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме генсека НАТО Марка Рютте. Трамп объявил журналистам, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, а также сделал ряд заявлений о санкциях и мирном урегулировании конфликта на Украине. Главные тезисы — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп (справа) и генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

О встрече в Будапеште

  • «Мы не придем к тому месту, куда нам нужно прийти, поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем».

О санкциях в отношении российских нефтяных компаний

  • Трамп о введении санкций: «Я почувствовал, что время пришло. Мы долго ждали»;
  • Трамп считает, что санкции в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти» «безусловно, окажут влияние»;
  • «Две крупнейшие нефтяные компании. Они занимаются большим количеством нефти. И, надеюсь, это подтолкнет»;
  • Трамп надеется, что новые санкции против России не будут действовать долго;
  • Трамп не уверен в способности новых санкций США решимость Москвы по Украине.

О мирном урегулировании

  • Трамп сохраняет настрой на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине;
  • Владимир Путин якобы хотел забрать всю Украину, а не ее часть;
  • Трамп думает, что теперь президент России готов немного больше к переговорам и готов заключить сделку;
  • Сторонам конфликта необходимо зафиксировать нынешние позиции на фронте и прекратить боевые действия;
  • Трамп выразил надежду, что Зеленский тоже будет разумным: «Знаете, как говорится, для танго нужны двое»;
  • Трамп считает, что председатель КНР Си Цзиньпин может повлиять на Владимира Путина и убедить его прекратить боевые действия на Украине;
  • Президент США попросит китайского лидера сократить закупки российской нефти;
  • У Трампа «нет временных рамок» для завершения украинского конфликта.

О ракетах и разрешении США на удары вглубь территории России

  • Трамп заявил, что обучение ВСУ работе с Томагавками заняло бы год-полтора;
  • «Единственный способ, которым может запущен Tomahawk,— это если мы его выпустим, а мы этого не собираемся делать»;
  • Трамп назвал статью WSJ фейковой и подчеркнул, что не давал Украине разрешение стрелять ракетами вглубь России;
  • По его мнению, ВСУ используют «европейские ракеты или откуда-то еще», но не используют американские.

О контроле над ядерными вооружениями

  • Трамп согласен с предложением Владимира Путина о деэскалации в сфере ядерных вооружений;
  • Как он полагает, Китай догонит США и РФ по количеству ядерного оружия в течение четырех или пяти лет;
  • Трамп хочет включить Китай в процесс деэскалации.

