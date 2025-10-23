Руководство АСВ собралось в «Лефортово»

Как стало известно “Ъ”, показания заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольги Долголевой явились основанием для ареста ее шефа Андрея Мельникова. Как и его подчиненная, он стал фигурантом расследования ФСБ хищения около 4 млрд руб., полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», находившегося под конкурсным управлением возглавляемой ими организации.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ По данным защиты, Андрей Мельников категорически отрицает свою вину

По данным “Ъ”, 56-летний Андрей Мельников был задержан сотрудниками ФСБ в полдень 21 октября в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое ведет следственное управление самого ведомства. После весьма непродолжительного допроса ему предъявили обвинение и отвезли в Лефортовский райсуд столицы, который в закрытом режиме избрал господину Мельникову меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Информацию об этом событии в судебной базе отражать не стали.

«Выдвинутое против Андрея Мельникова обвинение считаю необоснованным и бездоказательным»,— заявил “Ъ” адвокат гендиректора АСВ Никита Филиппов. «Защита уверена, что никаких оснований для задержания и ареста Андрея Мельникова не было и нет. Избранная мера пресечения будет обжалована»,— добавил его коллега Максим Дыченков.

По данным источника “Ъ”, основанием для ареста господина Мельникова стали показания его бывшего заместителя Ольги Долголевой о причастности шефа к махинациям со средствами, получаемыми от эксплуатации находившегося под конкурсным управлением АСВ новосибирского аквапарка «Аквамир». Впрочем, ее адвокат Александр Гофштейн эту информацию комментировать не стал, сказав лишь, что 23 октября Лефортовский суд продлил Ольге Долголевой меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным “Ъ”, в ходатайстве об избрании Андрею Мельникову самой строгой меры пресечения фигурировали ссылки следствия ФСБ на показания Ольги Долголевой и тяжесть обвинения — по ст. 159 УК фигуранту грозит до 10 лет.

Обвиняемыми по этому делу помимо Ольги Долголевой проходят еще один заместитель гендиректора АСВ Александр Попелюх; руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» (госкомпании при Росимуществе, занимающейся управлением федеральной недвижимостью) Евгений Богорад; его племянник индивидуальный предприниматель Максим Устинов; учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин и бухгалтер этой компании Ирина Сокотун.

Также в числе обвиняемых глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин и экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова, которая оставила свою должность, чтобы стать гендиректором аквапарка.

Всем им инкриминировано особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, все они участвовали в афере с активом разорившегося Межтопэнергобанка — одним из крупнейших в России крытых аквапарков «Аквамир», расположенным в Новосибирске.

Лицензии кредитное учреждение лишилось в июле 2017 года из-за размещения денежных средств в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах. Кроме того, регулятор обнаружил, что Межтопэнергобанк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. На момент краха его долг перед кредиторами составлял более 30,6 млрд руб.

Одним из заемщиков Межтопэнергобанка являлось ООО «ВДТ строй» — владелец здания аквапарка. Кредитный договор был заключен в 2013 году, а инвестиции в проект, который реализовали в 2016 году, превысили 4,5 млрд руб. Однако рассчитаться с оставшимся долгом в размере 2,2 млрд руб. компания так и не смогла.

В итоге в 2019 году АСВ, осуществлявшее в то время конкурсное производство в Межтопэнергобанке, подало в суд на «ВДТ строй», а управление аквапарком взяло в свои руки.

Конкурсным управляющим в 2020 году был назначен Дмитрий Воронин. Однако уже через год АСВ передало аквапарк в аренду московскому ООО «Белая сфера-констракшн», гендиректором которого являлась Наталия Муханова, а учредителем выступал Аркадий Тарабрин, ранее возглавлявший одну из компаний, входивших в «РАТМ Холдинг» новосибирского олигарха Эдуарда Тарана.

Последний якобы несколько лет вынашивал планы получить у АСВ аквапарк «Аквамир», приносящий неплохую прибыль. Правда, купить его он хотел якобы по цене гораздо ниже рыночной. Но поскольку осуществить сделку на таких условиях оказалось сложно, господин Таран, как полагает следствие, вошел в этот бизнес, вступив в сговор с Евгением Богорадом, Александром Попелюхом и другими фигурантами.

В итоге средства от эксплуатации «Аквамира» стали поступать не в конкурсную массу, а предполагаемым участникам криминальной схемы. Улаживать правовые нюансы, по версии ФСБ, им помогала курировавшая в АСВ юридический департамент Ольга Долголева.

На начальном этапе расследования в уголовном деле шла речь о хищении около 200 млн руб. Однако по итогам проведенной следствием экспертизы ущерб вырос почти до 4 млрд руб.

По данным “Ъ”, все фигуранты свою вину признали. Под арестом сейчас кроме Ольги Долголевой находятся еще трое: Евгений Богорад, Максим Устинов и Александр Попелюх. Адвокат последнего Ирина Шоч заявила “Ъ”, что ее подзащитный, вопреки появившейся в СМИ информации, никаких показаний о причастности Андрея Мельникова к совершению преступления не давал. Поскольку расследование уголовного дела, как уже рассказывал “Ъ”, следственное управление ФСБ недавно завершило, то материалы в отношении Андрея Мельникова выделены в отдельное производство. А по мере расследования его дела следствие может получить доказательства в виде обвинительного приговора соучастникам.

Олег Рубникович