ЦИК требует отменить указ Балицкого об увольнении главы запорожского избиркома

Центризбирком направит в Генпрокуратуру России обращение с просьбой опротестовать указ губернатора Запорожской области об увольнении председателя избиркома Галины Катющенко «в связи с утратой доверия», сообщила пресс-служба ЦИК. Об увольнении губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале накануне вечером.

По словам господина Балицкого, решение было принято «на основании доклада комитета по противодействию коррупции администрации губернатора и правительства Запорожской области». В свою очередь в ЦИКе настаивают, что такое решение незаконно: член региональной избирательной комиссии субъекта, назначенный по предложению ЦИК России (так назначают всех председателей и их заместителей), до истечения срока своих полномочий может быть освобожден от обязанностей только на основании мотивированного представления ЦИК, напоминают там.

Действия Балицкого председатель ЦИКа Элла Памфилова охарактеризовала как «факт грубого вмешательства — за спиной ЦИК — в деятельность избирательной комиссии области, не входящей в систему региональной исполнительной власти». Даже если бы претензии к Галине Катющенко имели какие-то основания, единственное, что должен был сделать в этом случае господин Балицкий — это направить в ЦИК России просьбу рассмотреть на своем заседании правомерность освобождения ее от обязанностей члена комиссии. При этом он должен был бы обосновать это вескими аргументами. «Но таковых нет, а сами претензии по поводу декларации просто ничтожны, поскольку имеют исключительно характер технических ошибок и не являются поводом для проверки», — отмечает председатель ЦИК.

Глава ЦИКа Элла Памфилова также напомнила, что это не первый случай «грубого самоуправства» в отношении избиркома со стороны главы региона — ранее ЦИКу пришлось заставить господина Балицкого выплатить многомесячные долги по зарплате сотрудникам комиссий, а также предотвратить с помощью Генпрокуратуры попытку выселения облизбиркома буквально на улицу.

