Рим стоил мессы

Король Великобритании Карл III и королева Камилла 23 октября совершили государственный визит в Ватикан. В этот раз слово «исторический» нельзя назвать преувеличением. Впервые со времен короля Генриха VIII, который в 1534 году вывел свою страну из лона католицизма, британский монарх присутствовал на мессе, которую служил папа римский. Там же присутствовал один из видных деятелей Англиканской церкви — архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл. Для закрепления этого значимого шага в сторону сближения церквей Карлу III был пожалован почетный духовный титул королевского собрата аббатства Святого Павла за городскими стенами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа Лев XIV (в центре), король Великобритании Карл III и королева Камилла

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP Папа Лев XIV (в центре), король Великобритании Карл III и королева Камилла

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Как подчеркнул в ходе предшествовавшей королевскому визиту пресс-конференции архиепископ Флавио Паче, секретарь Дикастерии по содействию христианскому единству, речь идет об «историческом моменте в деле примирения церквей». А близкое к Ватикану издание Avvenire, ссылаясь на британские придворные источники, написало: «Это глубоко личное для него (короля Карла III.— “Ъ”). Говорят, он идет не только молиться. Он идет заключать мир с историей».

Миссия должна была состояться еще в апреле, когда король и королева совершали государственный визит в Италию. Но папа Франциск уже серьезно болел, и королевской чете пришлось довольствоваться его частной аудиенцией в доме Святой Марфы. Но все равно получилось красиво — встреча состоялась в 20-ю годовщину свадьбы Карла и Камиллы, и понтифик благословил долго боровшуюся за свое счастье чету.

В этот раз все было куда торжественнее. Каждый шаг короля и королевы имеет важный контекст и толкование. Заслуживает внимания, например, место для ночлега, выбранное королевской четой.

Супруги остановились в резиденции британского посла Villa Wolkonsky. В XIX веке это принадлежавшее Зинаиде Волконской поместье было сосредоточением русской культуры в Риме. Там бывали, к примеру, Николай Гоголь и Карл Брюллов.

Утренняя повестка королевской четы была насыщенной. Первым пунктом стала официальная аудиенция у папы Льва XIV в библиотеке Апостольского дворца. Затем королева отправилась в капеллу Паолина любоваться фресками Микеланджело, тогда как король в соответствии с протоколом встречался с госсекретарем Святого престола Пьетро Паролином.

Ключевое событие визита — торжественная литургия, которую в присутствии монаршей четы отслужил папа Лев XIV,— началось ровно в полдень. Это была первая за 500 лет совместная молитва понтифика и британского монарха. Напомним, что в 1534 году между католической церковью и королем Англии Генрихом VIII произошел исторический раскол. Своенравный монарх, которому папа римский не дал согласия на развод, объявил себя главой провозглашенной им Англиканской церкви.

Торжественная служба началась с исполнения гимна святого Амвросия Медиоланского в английском переводе святого Джона Генри Ньюмана. Как объяснил журналистам архиепископ Флавио Паче, это подчеркивало экуменический (то есть объединяющий и сплачивающий) смысл молитвы.

Живший в XIX веке английский философ и богослов Джон Генри Ньюман, перешедший из англиканской церкви в католическую, был канонизирован в 2019 году. Карл, тогда еще в титуле принца Уэльского, присутствовал на той церемонии. Более того, он опубликовал в газете Святого престола L’Osservatore Romano статью, где назвал это событие радостью как для Великобритании, так и для католиков всего мира.

Литургические песнопения звучали в исполнении хора Сикстинской капеллы, к которому на этот раз присоединились хористы Королевской капеллы в Сент-Джеймсском дворце и капеллы Святого Георгия Виндзорского замка. Их участие тоже было призвано усилить экуменическое звучание мессы.

По ее окончании папа Лев XIV и король Карл III вместе вышли из Сикстинской капеллы и направились в Sala Regia (Королевский зал) Апостольского дворца. Там состоялась их встреча с лидерами церкви, деятелями бизнеса, защитниками окружающей среды, экспертами ООН.

Как было заявлено пресс-службой Ватикана, среди тем для беседы была, в частности, защита окружающей среды.

И дело не только в расположенности Карла к этому вопросу: эксперты объясняли это тем, что визит проходит в десятую годовщину энциклики папы Франциска «Laudado Si» (с латыни — «Хвала Тебе»), которую принято толковать как гимн в защиту природы и человека.

Заключительным пунктом королевского визита стала базилика Святого Павла за пределами стены, именуемая так потому, что этот принадлежащий Святому престолу храм находится за пределами ватиканской территории. Примыкающее к базилике аббатство имеет давние исторические связи с Англией, и потому именно это место было выбрано для церемонии присвоения Карлу III титула королевского собрата, который пожаловал ему папа Лев XIV. В ходе церемонии английский монарх восседал на специально изготовленном для него троне с королевским гербом.

Королевская миссия хоть и именовалась визитом в Ватикан, но сумела нарушить привычный ритм всего Вечного города. Перемещение королевского кортежа между такими разбросанными по Риму точками, как Villa Wolkonsky, Ватиканский холм и базилика Святого Павла, повлекло за собой перекрытие множества улиц, принудительную эвакуацию припаркованных на них автомобилей, изменение маршрутов городского транспорта. Но, наверное, это был тот случай, когда Рим стоил мессы.

Елена Пушкарская, Ватикан