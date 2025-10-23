Рим стоил мессы
Карл III совершил исторический визит в Ватикан
Король Великобритании Карл III и королева Камилла 23 октября совершили государственный визит в Ватикан. В этот раз слово «исторический» нельзя назвать преувеличением. Впервые со времен короля Генриха VIII, который в 1534 году вывел свою страну из лона католицизма, британский монарх присутствовал на мессе, которую служил папа римский. Там же присутствовал один из видных деятелей Англиканской церкви — архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл. Для закрепления этого значимого шага в сторону сближения церквей Карлу III был пожалован почетный духовный титул королевского собрата аббатства Святого Павла за городскими стенами.
Папа Лев XIV (в центре), король Великобритании Карл III и королева Камилла
Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP
Как подчеркнул в ходе предшествовавшей королевскому визиту пресс-конференции архиепископ Флавио Паче, секретарь Дикастерии по содействию христианскому единству, речь идет об «историческом моменте в деле примирения церквей». А близкое к Ватикану издание Avvenire, ссылаясь на британские придворные источники, написало: «Это глубоко личное для него (короля Карла III.— “Ъ”). Говорят, он идет не только молиться. Он идет заключать мир с историей».
Миссия должна была состояться еще в апреле, когда король и королева совершали государственный визит в Италию. Но папа Франциск уже серьезно болел, и королевской чете пришлось довольствоваться его частной аудиенцией в доме Святой Марфы. Но все равно получилось красиво — встреча состоялась в 20-ю годовщину свадьбы Карла и Камиллы, и понтифик благословил долго боровшуюся за свое счастье чету.
В этот раз все было куда торжественнее. Каждый шаг короля и королевы имеет важный контекст и толкование. Заслуживает внимания, например, место для ночлега, выбранное королевской четой.
Супруги остановились в резиденции британского посла Villa Wolkonsky. В XIX веке это принадлежавшее Зинаиде Волконской поместье было сосредоточением русской культуры в Риме. Там бывали, к примеру, Николай Гоголь и Карл Брюллов.
Утренняя повестка королевской четы была насыщенной. Первым пунктом стала официальная аудиенция у папы Льва XIV в библиотеке Апостольского дворца. Затем королева отправилась в капеллу Паолина любоваться фресками Микеланджело, тогда как король в соответствии с протоколом встречался с госсекретарем Святого престола Пьетро Паролином.
Ключевое событие визита — торжественная литургия, которую в присутствии монаршей четы отслужил папа Лев XIV,— началось ровно в полдень. Это была первая за 500 лет совместная молитва понтифика и британского монарха. Напомним, что в 1534 году между католической церковью и королем Англии Генрихом VIII произошел исторический раскол. Своенравный монарх, которому папа римский не дал согласия на развод, объявил себя главой провозглашенной им Англиканской церкви.
Торжественная служба началась с исполнения гимна святого Амвросия Медиоланского в английском переводе святого Джона Генри Ньюмана. Как объяснил журналистам архиепископ Флавио Паче, это подчеркивало экуменический (то есть объединяющий и сплачивающий) смысл молитвы.
Живший в XIX веке английский философ и богослов Джон Генри Ньюман, перешедший из англиканской церкви в католическую, был канонизирован в 2019 году. Карл, тогда еще в титуле принца Уэльского, присутствовал на той церемонии. Более того, он опубликовал в газете Святого престола L’Osservatore Romano статью, где назвал это событие радостью как для Великобритании, так и для католиков всего мира.
Литургические песнопения звучали в исполнении хора Сикстинской капеллы, к которому на этот раз присоединились хористы Королевской капеллы в Сент-Джеймсском дворце и капеллы Святого Георгия Виндзорского замка. Их участие тоже было призвано усилить экуменическое звучание мессы.
По ее окончании папа Лев XIV и король Карл III вместе вышли из Сикстинской капеллы и направились в Sala Regia (Королевский зал) Апостольского дворца. Там состоялась их встреча с лидерами церкви, деятелями бизнеса, защитниками окружающей среды, экспертами ООН.
Как было заявлено пресс-службой Ватикана, среди тем для беседы была, в частности, защита окружающей среды.
И дело не только в расположенности Карла к этому вопросу: эксперты объясняли это тем, что визит проходит в десятую годовщину энциклики папы Франциска «Laudado Si» (с латыни — «Хвала Тебе»), которую принято толковать как гимн в защиту природы и человека.
Заключительным пунктом королевского визита стала базилика Святого Павла за пределами стены, именуемая так потому, что этот принадлежащий Святому престолу храм находится за пределами ватиканской территории. Примыкающее к базилике аббатство имеет давние исторические связи с Англией, и потому именно это место было выбрано для церемонии присвоения Карлу III титула королевского собрата, который пожаловал ему папа Лев XIV. В ходе церемонии английский монарх восседал на специально изготовленном для него троне с королевским гербом.
Королевская миссия хоть и именовалась визитом в Ватикан, но сумела нарушить привычный ритм всего Вечного города. Перемещение королевского кортежа между такими разбросанными по Риму точками, как Villa Wolkonsky, Ватиканский холм и базилика Святого Павла, повлекло за собой перекрытие множества улиц, принудительную эвакуацию припаркованных на них автомобилей, изменение маршрутов городского транспорта. Но, наверное, это был тот случай, когда Рим стоил мессы.