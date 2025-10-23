Банки, энергетика, туризм: что вошло в 19-й пакет санкций против России

ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против РФ. Он направлен на ограничение российских доходов от энергетического сектора, усиление финансовых ограничений и ужесточение контроля за обходными схемами через третьи страны. Что вошло в новый список — в подборке «Ъ».

Энергетика

ЕС вводит запрет на импорт российского СПГ (сжиженного природного газа): для краткосрочных контрактов — в течение шести месяцев; для долгосрочных — с января 2027 года.

Ужесточен запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».

Под санкции попал татарстанский промышленный холдинг, работающий в нефтяной отрасли.

Впервые введены санкции против компаний из Китая — двух нефтеперерабатывающих заводов и одного трейдера, закупающих российскую нефть.

Под ограничения попала Litasco Middle East DMCC (дочерняя структура «Лукойла» в ОАЭ), обеспечивающая работу «теневого флота».

Заблокированы реестры флагов и судостроители, способствующие незаконной деятельности этого флота.

Под запретом на заход в порты и морские услуги оказались еще 117 судов (всего — 557), перевозящих российскую нефть, вооружение или украинское зерно.

Вводится запрет на перестрахование судов «теневого флота».

Финансы и криптоактивы

ЕС зафиксировал рост использования криптовалют для обхода санкций.

Под санкции попали разработчик, эмитент и торговая платформа рублевого стейблкоина A7A5. Все операции с этим активом запрещены на территории ЕС.

Под транзакционный запрет попали 8 банков и нефтетрейдеров из Таджикистана, Кыргызстана, ОАЭ и Гонконга.

Также внесены пять российских банков — «Истина», «Земский банк», «Абсолют банк», «МТС банк» и «Альфа-банк».

В санкционный список включены четыре банка из Беларуси и Казахстана — за участие в альтернативных системах расчётов с Россией.

ЕС запрещает взаимодействие с российскими платежными системами «Мир» и «СБП».

Усилены ограничения на деятельность компаний в девяти российских особых экономических зонах.

Дипломаты и физические лица

Российские дипломаты, путешествующие по Шенгену за пределами страны аккредитации, должны предварительно уведомлять власти соответствующего государства.

Страны ЕС смогут требовать дополнительное разрешение на въезд таких дипломатов.

В санкционный список также попали ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, глава АвтоВАЗа Максим Соколов и помощник Дмитрия Медведева Олег Осипов

Дети и гуманитарные меры

ЕС внес в санкционный список 11 лиц, «причастных к депортации украинских детей в Россию».

Вводится новый критерий для будущих санкций — за похищение и принудительную ассимиляцию детей.

Военные и оборонные структуры

Под санкции попали бизнесмены и компании российского ВПК, а также поставщики продукции двойного назначения из ОАЭ и Китая.

В списке также генерал-лейтенант армии КНДР Чха Ён Бом, направленный в Россию.

Торговля и экспорт

Введены ограничения против 45 компаний, поддерживающих российский ВПК — включая поставщиков станков с ЧПУ, электроники, дронов и технологий.

Из них 17 находятся за пределами России — 12 в Китае (включая Гонконг), 3 в Индии и 2 в Таиланде.

Расширен список товаров под экспортным запретом: микроэлектроника, химикаты для пороха, металлы, оксиды, резиновые изделия, трубы, шины, стройматериалы.

Вводится запрет на закупку и импорт всех ациклических углеводородов, важных для нефтехимического сектора.

В санкционный список добавлен крупнейший золотодобытчик России — ПАО «Полюс».

Услуги

Любые услуги, предоставляемые российскому правительству, теперь требуют предварительного разрешения ЕС.

Ограничено предоставление услуг в сфере искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и коммерческих космических систем.

Европейским компаниям запрещено оказывать туристические услуги в России.

Беларусь

Под санкции попали пять предприятий белорусского ВПК и структуры, связанные с режимом Лукашенко.

Меры ЕС теперь зеркально повторяют торговые ограничения против России.

Расширен запрет на программное обеспечение, включая продукты для банков, ИИ, квантовых вычислений и анализа данных.

Матвей Иващенко