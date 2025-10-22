Компании подбирают цифру

Количество тендеров на рынке IT- и digital-услуг снижается, а их общая стоимость к концу года может вырасти на 5-7%. Эксперты выделяют несколько причин такой тенденции: макроэкономическое давление, стремление заказчиков к работе с одним подрядчиком «под ключ» и уход части рынка в сферу прямых договоров, сведения о которых не публикуются. Рост бюджетов при этом объясняется усложнением задач: бизнес требует не просто присутствия в digital, а комплексных решений.

По прогнозам сервиса оценки и подбора подрядчиков «Рейтинг Рунета» на 2025 год, с которыми ознакомился “Ъ”, в сегменте коммерческих и государственных тендеров на digital- и маркетинговые услуги (разработка и интеграция цифровых сервисов, реклама в цифровой среде, цифровые коммуникации, контент, брендинг и дизайн) ожидается снижение количества проектов на 3–7%, однако их общий бюджет может вырасти на 5–7%.

Общая сумма стартовых цен подобных проектов увеличилась с 33,01 млрд в 2023 году и до 33,56 млрд в 2024 году, количество тендеров также выросло — с 11,5 тыс. до 12 тыс. Текущее сокращение числа проектов связано, по мнению аналитиков, с макроэкономическим давлением: высокая ключевая ставка ЦБ (17% на конец октября) заставляет бизнес консолидировать бюджеты. Операционный директор «Рейтинг Рунета» Анатолий Денисов считает, что из-за высокой ключевой ставки ЦБ и снижения спроса на товары и услуги все большее количество компаний «вынуждены сокращать вложения в развитие и активное продвижение — это приводит к сокращению количества тендеров».

Заказчики все чаще стремятся найти одного сильного подрядчика «под ключ», говорит гендиректор digital-агентства полного цикла D-Agency Игорь Демидов, а не «дробить» проект между несколькими исполнителями. Также, как добавляет руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин, часть рынка «уходит в сферу прямых договоров, данные о которых не публикуются в открытом доступе».

При этом общая стоимость тендеров останется на прежнем уровне или даже вырастет, прогнозируют участники рынка. Как отмечает директор по развитию и цифровой трансформации «РДТех» Евгений Осьминин, это результат того, что компании ориентированы на комплексные услуги: «Заказчики заинтересованы в том, чтобы один и тот же исполнитель выполнял как можно большее количество работ, поэтому на торгах появляются консолидированные лоты».

Рост бюджетов также объясняется усложнением задач. Бизнесу сегодня требуются комплексные решения, и, как поясняет заместитель исполнительного директора ЦК НТИ по большим данным МГУ Гарник Арутюнян, бизнесу нужно не просто «присутствие в digital», а сквозная аналитика, автоматизация и интеграция маркетинга. Заказчики готовы платить больше за измеримый результат и работу с одним партнером, что и приводит к увеличению среднего чека.

Раннее “Ъ” писал, что по итогам 2025 года темпы роста российского рынка digital-услуг могут замедлиться вдвое — до 10–15% против 29% в 2024 году. Основной причиной тенденции является сокращение затрат бизнеса на digital-решения (на 5–10% за первое полугодие; см. “Ъ” от 23 сентября). Помимо сдерживающего влияния высокой ключевой ставки ЦБ, ограничивающей инвестиции, участники рынка связывают замедление с массовым внедрением искусственного интеллекта, позволяющего компаниям выполнять задачи без посредников.

