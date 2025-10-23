Салфетка все стерпит

Как выяснил “Ъ”, бывшие активы шведского производителя санитарно-гигиенических изделий Essity (бренды Zewa и Libresse), входящие сейчас в группу «ЭвоКом», перейдут Светогорскому ЦБК. «ЭвоКом» расположен рядом с предприятием, которое может стать для компании поставщиком сырья. Но сам российский рынок санитарно-гигиенических изделий переживает спад из-за перепроизводства.

Крупный производитель бумажных санитарно-гигиенических изделий (СГИ) «Эволюция комфорта» («ЭвоКом») перейдет под контроль Светогорского ЦБК (бренд SvetoCopy), рассказали знакомые с ситуацией источники “Ъ”. По их словам, договор купли-продажи был подписан в конце прошлой недели, сделка должна быть закрыта в ближайшие дни.

Как рассказывают источники “Ъ”, на «ЭвоКом» было несколько претендентов, среди которых структуры семьи экс-президента УГМК Искандара Махмудова и бывшего главы «Фосагро», владельца «Пикалевской соды» Максима Волкова, которому также принадлежит Сясьский ЦБК. Но, указывают собеседники “Ъ”, стороны не смогли договориться о цене. Сумму, за которую «ЭвоКом» будет продана, не раскрывается, но, по словам источников, она рыночная.

«ЭвоКом» — бывшее подразделение шведской Essity, которая ушла с российского рынка в 2023 году. Мощность производства оценивается в 142 тыс. тонн СГИ в год. Компания выпускала бумажную продукцию под брендами Zewa, Libresse, «Тена» и Tork. С 2025 года марки заменяются на Zemma, Libretta, Somfort и Tellus. В 2024 году выручка «ЭвоКом» выросла на 23,1%, до 33,4 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 5,1%, до 2,86 млрд руб. Долгосрочные обязательства составляли около 17 млрд руб.

В головной компании «ЭвоКом» — АО «Эдельвейс» — на конец 2024 года по 20% владели Николай Гущин-Кузнецов, «ЭсСиЭй Хайджин Продактс» и ЗПИФ «ААА-Иридиум» под управлением «ААА Управление капиталом» (входит в группу Газпромбанка). Еще 35% принадлежало ЗПИФ «Аммонит» этой же компании. Сейчас, по данным ЕГРЮЛ, АО «Эдельвейс» владеет Максим Лебедев. В «ЭвоКом», Газпромбанке и ФАС не предоставили комментариев.

Светогорский ЦБК ранее принадлежал структуре американской Sylvamo Corporation. В 2022 году Sylvamo продала российский бизнес местному менеджменту за $420 млн. Сейчас Светогорский ЦБК принадлежит АО «Палп Инвест», владелец которого в ЕГРЮЛ не раскрывается. Источники “Ъ” говорят, что Светогорский ЦБК связан с совладельцем горно-металлургического холдинга «Евраз» Александром Абрамовым. Представитель «Инвест АГ», управляющей активами бизнесмена, “Ъ” не ответил.

По словам главы Центра системных решений Дениса Кондратьева, у «ЭвоКом» нет собственной варки целлюлозы, компании приходится закупать ее на рынке, а после завершения сделки сырьем предприятие сможет обеспечить Светогорский ЦБК с учетом, что один из филиалов «ЭвоКом» расположен с комбинатом на одной производственной площадке. В свою очередь, «ЭвоКом», находящаяся в реестре утилизаторов в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП), может помочь Светогорскому ЦБК, у которого остро стоит вопрос утилизации продукции, добавляет эксперт.

В то же время Денис Кондратьев отмечает, что на рынке СГИ складывается сложная ситуация и развивается перепроизводство с учетом перспектив запуска еще трех бумагоделательных машин. «В России потребление достаточно низкое относительно других развитых стран, при этом несколько производителей уже в ближайший период запустят новые мощности по выпуску бумажной продукции, что усилит профицит на внутреннем рынке»,— говорит аналитик.

В «Сыктывкар Тиссью Групп» (СТГ) текущие производственные мощности в сегменте оценивают в 1,1 млн тонн, что на 60% превышает внутренний спрос. В компании отмечают, что при росте рынка не более чем на 3% в год их хватит как минимум до 2040 года, а при негативном сценарии — до 2050 года. Избыток мощностей и рост спроса до 3% создают давление на цены и рентабельность производителей, продолжают в СТГ. В компании указывают, что санкции и ограничения на импорт оборудования снижают конкурентоспособность российских предприятий, а частичная переориентация на азиатские рынки не смогла компенсировать потери европейского.

