Уголовно-омолаживающие процедуры

Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за преступления диверсионной направленности и снизить по ним возраст привлечения к уголовной ответственности с 16 до 14 лет. Подписи под соответствующим законопроектом, внесенным в Думу 20 октября, поставили 419 парламентариев из всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Как поясняют авторы инициативы, новые меры должны стать ответом на «деструктивное воздействие» извне, направленное в том числе на несовершеннолетних россиян.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК) предусматривает отмену сроков давности по всем преступлениям диверсионной направленности, введение запрета на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе и назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией соответствующей статьи, а также ограничение права на ходатайство об условно-досрочном освобождении по таким преступлениям (только после отбытия не менее 3/4 срока наказания).

Аналогичные меры уже предусмотрены в отношении преступлений террористической направленности, напоминают авторы инициативы в пояснительной записке к законопроекту. Помимо этого, организаторов диверсионно-террористических преступлений предложено наказывать не только за организацию и руководство диверсионным сообществом, но и за все совершенные таким сообществом преступления.

В статьях УК о содействии террористической и диверсионной деятельности авторы предлагают зафиксировать новые квалифицирующие признаки с повышенной ответственностью (вплоть до пожизненного лишения свободы) за склонение несовершеннолетних к подобным деяниям. Одновременно предложено установить возрастной порог наказания за преступления диверсионно-террористической направленности (диверсия, содействие террористической и диверсионной деятельности, организация террористического сообщества, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, организация и участие в диверсионном сообществе) на отметке в 14 лет по аналогии с рядом других тяжких преступлений (убийство, похищение человека, грабеж, теракт и др.).

Необходимость «омолаживания» ответственности за такие преступления (по большинству статей УК она наступает лишь с 16 лет), по мнению авторов проекта, связана с тем, что диверсионные деяния «совершаются умышленно и несут особую опасность для общества, очевидную для лица, совершающего преступления».

Предлагаемые новеллы должны стать ответом на «глобальную трансформацию угроз, связанных с внешним деструктивным воздействием», следует из пояснительной записки. Согласно приведенным в документе данным, спецслужбы и организации зарубежных стран наращивают «деструктивное информационно-психологическое воздействие на население России, прежде всего на молодежь». Одним из последствий этого воздействия является рост числа диверсионных преступлений: если с 2019 по 2023 год по ст. 281 УК (диверсия) было осуждено 13 человек, то в 2024-м — уже 48. «Данный анализ подтверждает необходимость выработки дополнительных правовых механизмов реагирования на возникающие угрозы»,— отмечают депутаты.

По словам главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, на сегодняшний день диверсии и теракты несут равную угрозу. «В поле зрения комиссии Госдумы (по противодействию иностранному вмешательству.— “Ъ”) постоянно находятся организации, целенаправленно ведущие подрывную работу с использованием наших граждан»,— сообщил господин Пискарев в своем Telegram-канале.

При этом цель законопроекта, по его словам, не только наказать виновных, но и предотвратить новые преступления. «Особенно важно защитить детей и подростков от вербовки в деструктивные сети. Спецслужбы противника все чаще стараются вовлечь в совершение диверсий школьников, убеждая, что им за это в силу малого возраста ничего не будет»,— отметил он.

В этом смысле снижение возраста уголовной ответственности за диверсионные преступления «имеет важное профилактическое значение», добавил депутат.

Несовершеннолетних вовлекают в подобные преступления, поскольку те «соглашаются на это проще и чаще, чем взрослые», говорит адвокат Георгий Краснов. Происходит это, по его мнению, по очевидным причинам: «Дети более доверчивы, наивны, слабы на уговоры». При этом подростки не способны в полной мере осознать реальные намерения вербовщиков, указывает юрист. Однако одним ужесточением уголовного законодательства проблему не решить, уверен он: «Необходима комплексная и системная разъяснительная работа в семьях, школах и университетах».

Что же касается чисто юридической стороны вопроса, то для определения наказания необходимо установить умысел, цели и мотивы преступника, напоминает господин Краснов (так называемое субъективное вменение). «Поджигая релейный шкаф, подросток даже не подозревает конечную цель всего этого. Но вместо хулиганского поджога ему вменяют терроризм. В этом и заключается проблема: суровой ответственности подвергают подростков, а не настоящих виновников — вербовщиков-террористов»,— резюмирует адвокат.

Григорий Лейба