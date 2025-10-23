Рынок скинов Counter-Strike 2 обрушился почти на $2 млрд из-за нового патча

В ночь с 22 на 23 октября американская компания Valve выпустила обновление для Counter-Strike (CS) 2, в результате которого рынок скинов обрушился на $1,8 млрд. Разработчики добавили возможность создавать скины для ножей и перчаток; раньше эти скины можно было купить или получить из кейсов в игре. В итоге купленные ранее скины на ножи и перчатки обесценились на 40-60 %. Об этом сообщило аналитическое агентство Pricempire в Х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По данным агентства, за 24 часа рыночная капитализация снизилась с $6 млрд до $4,27 млрд, то есть более чем на 28%. Теперь игроки могут обменять пять предметов из раздела «Тайное» на нож или перчатки из одной коллекции.

В CS есть система, позволяющая торговлю «косметическими предметами» — скинами для оружия, ножей, перчаток и прочего. Их стоимость варьируется от нескольких центов до сотен тысяч долларов. Цены регулируются в зависимости от спроса. За счет этих правил букмекерские конторы и онлайн-казино зарабатывали на продаже скинов, используя их как валюту. Игроки могли продавать скины за реальные деньги на сторонних сайтах.