Граждан разворачивают лицом к штрафам

Сенаторы, чиновники и представители силовых ведомств обсуждают идею автоматически штрафовать граждан за нарушение ряда статей КоАП РФ — по аналогии с «письмами счастья», которые ГИБДД присылает автовладельцам. Для этого предлагается использовать данные с камер и программы распознавания лиц, работающие в связке с базами биометрических данных. Новый инструмент контроля сможет применяться, в частности, для штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Конкретного законопроекта еще нет, концептуально его готово поддержать Минцифры. Минюст, ФСБ и МВД выступают пока против идеи. Там напомнили, что граждане неохотно сдают биометрию, а угроза автоматических штрафов по лицу приведет к резкому оттоку данных из Единой биометрической системы.

Предложение об автоматическом привлечении граждан к административной ответственности с помощью систем распознавания лиц и биометрии высказал 21 октября на слушаниях в Совете федерации сенатор Игорь Тресков. В качестве примера он привел наказание за переход железнодорожных путей в неположенном месте (ст. 11.1 КоАП РФ, штраф до 500 руб., в Москве и Санкт-Петербурге — до 1,5 тыс.). Предполагается, что камера «увидит» гражданина, переходящего пути, затем система распознавания лиц установит его личность и выпишет автоматический штраф. Поскольку конкретного законопроекта господин Тресков не представил, участники слушаний обсуждали лишь саму идею. При этом сенатор дал понять, что Совфед готов выдвинуть такую инициативу, в связи с чем нужно определиться, как составить законопроект, чтобы тот «максимально быстро и успешно» прошел согласования в госструктурах.

Вопросы идентификации граждан с использованием биометрических данных определены федеральным законом №572, напомнила сенаторам глава департамента развития технологий цифровой идентификации Минюста Татьяна Скворцова. Данные о гражданах (изображение лица и образец голоса) собраны в Единой биометрической системе (ЕБС), сейчас там содержится информация про 50 млн человек. Госпожа Скворцова добавила, что Минцифры и сейчас обязано передавать образцы биометрии по запросу ФСБ и МВД в некоторых случаях. Но сам по себе 572-ФЗ не предназначен для обеспечения безопасности, поэтому Минюст готов поддержать его изменение, только если в соответствующем законопроекте будут «конкретные сценарии применения».

«Мы в целом не против расширения доступности силовым органам сведений, собранных в ЕБС. Важно, чтобы правки закона были нужными»,— пояснила госпожа Скворцова.

Другие госведомства высказались против инициативы сенатора Трескова. Представитель Минюста Дарья Зайкина сказала, что в министерство уже поступали схожие законопроекты, но все они были признаны «преждевременными». В КоАП РФ заложен принцип равенства всех перед законом, напомнила госпожа Зайкина: «Чтобы привлекать граждан к ответственности с помощью камер (фотовидеофиксации.— “Ъ”), надо обеспечить, чтобы этот механизм распространялся на всех граждан. Либо на их конкретную категорию, например на автомобилистов». Таким образом, сначала надо собрать в ЕБС (или другой базе) биометрические данные каждого гражданина. Пока что россияне сдают биометрию исключительно добровольно, отметила госпожа Зайкина, а принуждение к этой процедуре будет ущемлением их конституционных прав.

Биометрические сервисы пока не сильно востребованы населением, признал выступавший в Совете федерации представитель ФСБ Константин Дроботенко. Более того, граждане имеют право отозвать из ЕБС свои данные либо заблокировать их использование. Другой представитель ФСБ Александр Акимов констатировал, что использование биометрических систем для наказаний «отпугивает людей». Поэтому он призвал действовать иначе: «Сдал данные — должен быть льготный кредит. Ездишь на машине без нарушений — дорожный налог должен уменьшаться или отменяться. В таком случае отторжения у людей не последует при наказаниях».

В ФСБ предложили создать «экспериментальную зону», где граждан можно будет автоматически штрафовать за переход путей в неположенном месте, и посмотреть, «как будет работать соотношение наказания и поощрения».

Идею с организацией такой зоны поддержали и представители МВД.

Вопросы возникли и к технической реализации инициативы. Дарья Зайкина обратила внимание на то, что даже самые современные камеры распознают лица с достоверностью 70–80%, и заметила, что допускаемые гражданами нарушения должны фиксироваться в движении, при плохом освещении и под дождем. Замначальника Главного информационно-аналитического центра МВД России Николай Епишев поделился опытом розыска преступников с помощью столичных систем видеоаналитики. По его словам, при автоматическом распознавании подозреваемых все равно задействован оператор МВД, который на последнем этапе «перепроверяет» автоматику. «И только один из семи (подозреваемых системой.— “Ъ”) реально находится в розыске. То есть шесть срабатываний автоматической биометрии — ложные»,— рассказал господин Епишев. При этом у МВД есть «четкая фотография» разыскиваемого преступника, тогда как в случае с обычными гражданами и административными правонарушениями таких образцов у государства может не быть.

В итоге сенатор Игорь Тресков пообещал обобщить и проработать высказанные позиции, прежде чем вносить конкретный законопроект.

Александр Воронов