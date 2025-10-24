МЧС усилит группировку спасателей на участках уборки мазута в Анапе

Глава МЧС Александр Куренков распорядился усилить группировку спасателей, которая уже почти год занимается очисткой побережья Анапы от выбросов мазута. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. С чем связана необходимость усиления группировки — там не уточнили.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Куренков

Утром региональный оперштаб сообщил о выбросах мазута в станице Благовещенской в районе пансионата «Малахит» и гостиницы «Жара» Также загрязнения зафиксировали на Бугазской косе и участке береговой линии между Благовещенской и Витязево. Пятна мазута в штабе назвали небольшими, но при этом увеличили число людей, задействованных в уборке. Сейчас в этих районах работают 350 человек и 7 единиц техники.

Днем МЧС сообщило о прибытии в регион Александра Куренкова. В ведомстве уточнили, что цель приезда министра в регион — проверка хода работ по уборке в районе «Малахита». Вместе с ним в Анапу прибыли руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Полина Мотызлевская