«Невиновный бывший президент» занял место в камере

21 октября в 9:37 по парижскому времени бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму Ля-Санте. Он заключен по приговору суда с «немедленным исполнением», вынесенному 25 сентября. Адвокаты подали апелляцию, что означает: даже находясь в тюремной камере в ожидании нового процесса, Николя Саркози остается невиновным. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Франции Николя Саркози с женой Карлой Бруни приветствует собравшихся возле Ля-Санте

Фото: Benoit Tessier / Reuters Экс-президент Франции Николя Саркози с женой Карлой Бруни приветствует собравшихся возле Ля-Санте

По пути в тюрьму экс-президент воспользовался «последним словом» в соцсетях, опубликовав в своем аккаунте в X длинное заявление, в котором он настаивает: «Сегодня в тюрьму сажают не бывшего президента Республики, а невиновного человека».

В XVI округе Парижа Николя Саркози утром провожала толпа сторонников. Обвиненный-невиновный, который провел последние сутки вместе со своей семьей, женой и детьми, вышел во двор за руку с Карлой Бруни. Поприветствовав толпу и пожав руки полицейским, он попрощался с супругой, сел в машину и направился в XIV округ, где находится единственная еще действующая в Париже тюрьма Ля-Санте. Саркози не собирался опаздывать на важную встречу.

Машина экс-президента въехала в ворота тюрьмы в 9:37, и с этого момента для Николя Саркози началась тюремная жизнь. Как и любой заключенный, он прошел медицинский осмотр и беседу с психологом. Охранники, положенные ему как бывшему главе государства, сдали свою вахту тюремным надзирателям под руководством директора учреждения Андре Варинона. Господин Саркози помещен на верхние этажи центрального здания Ля-Санте, в так называемый сектор высокой безопасности. Обычно туда попадают за дисциплинарные проступки, но экс-президент получил там прописку из соображений его личной безопасности. Такая мера требует специальной процедуры, решение об изоляции должно быть принято официально, с возможностью обжалования и участием защиты, поскольку это более строгий режим, чем стандартное заключение. Администрация предложила ему официально ходатайствовать об этом, но Саркози отказался: «Пусть они сами несут ответственность»,— передали адвокаты.

Экс-президент потребовал, чтобы его содержали в «обычном» тюремном режиме, без привилегий. В его камере площадью 9–11 кв. м с окном установлены простая узкая кровать, книжная полка, маленький стол, плитка для разогрева еды. При желании и за отдельную плату — телевизор и холодильник. За небольшой перегородкой — туалет и душ. У заключенного есть возможность звонить по стационарной линии на заранее утвержденные судом номера. Продолжительность одного разговора — не более трех минут. Телефонные звонки оплачиваются отдельно — более €100 в месяц за полчаса связи.

Как и другие заключенные, Саркози сможет покупать еду и предметы гигиены по каталогу, чтобы не зависеть от тюремной столовой.

С собой ему позволили взять лишь пакет с тремя книгами (разрешены только книги в мягкой обложке) и до десяти фотографий. Он выбрал двухтомник «Граф Монте-Кристо» и «Биографию Иисуса» Жан-Кристиана Птифиса.

Близкие имеют право навещать его трижды в неделю, и эти встречи тоже придется организовывать отдельно от других посетителей. Прогулка — один час в день во внутреннем дворике под охраной. Каждый его выход из камеры будет сопровождаться тремя надзирателями, а все движение внутри блока блокироваться. Принимать у себя экс-президента станет изрядной головной болью для тюремной администрации.

В последние дни перед заключением Николя Саркози встречался и созванивался и с нынешними, и с прежними друзьями, и даже с прежними врагами. Кроме бывших министров и политиков (среди которых не было разве что представителей левого крыла), слова поддержки ему адресовали Марин Ле Пен и бывший премьер-министр при Эмманюэле Макроне, а ныне глава макронистской партии «Горизонты» Эдуар Филипп.

Министр юстиции Жеральд Дарманен уже заявил, что лично посетит Саркози, чтобы убедиться в его безопасности. «Я испытываю большую печаль по поводу президента Саркози»,— сказал Дарманен, напоминая, что когда-то был его соратником. «Министр имеет право навещать любого заключенного в любой момент»,— подчеркнул он, добавив, что бывший президент, подав апелляцию, находится под защитой презумпции невиновности. А накануне отъезда в Ля-Санте Николя Саркози был приглашен в Елисейский дворец, где нынешний президент провел с ним час за беседой. Эмманюэль Макрон, разумеется, обошелся после этого без публичных заявлений, ограничившись словами: «По-человечески было нормально принять одного из моих предшественников».

Адвокаты бывшего президента подали 21 октября ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое суд обязан рассмотреть в течение двух месяцев. Если последует отказ, Саркози останется в Ля-Санте до слушания апелляции, назначенного на март 2026 года. Пока же ему предстоит жить по общим правилам — в одиночестве, в тесной камере, среди бетонных стен. «Моя жизнь — роман,— резюмировал Саркози после приговора,— это испытание — его часть». И добавил в беседе с журналистами Le Figaro: «Они хотели стереть меня из истории, а это, напротив, возрождает меня».