Медведев: «США — наш противник»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «актом войны против России» отмену российско-американского саммита в Будапеште и новые санкции США. По его словам, принятые Вашингтоном решения показали, что Соединенные Штаты — противник России.

«США — наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией, — написал господин Медведев в Telegram-канале. — Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт».

Зампред Совбеза отметил, что президент США Дональд Трамп теперь полностью поддерживает позицию стран ЕС по конфликту на Украине. Однако в этом, по его словам, есть «явный плюс»: «Можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры».

В ночь на 23 октября Дональд Трамп отменил готовившуюся встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Министерство финансов США объявило о введении новых ограничений против России, среди которых санкции в отношении компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.