НДС попал под Backspace

НДС на российское программное обеспечение введен не будет. Эта мера входит в пакет налоговых поправок наряду с повышением общей ставки налога до 22%, но в связи с системной важностью IT-отрасли для идущей в РФ реформы госуправления правительство исключит ее из законопроекта. Ранее просьбу отказаться от идеи введения НДС на российское ПО в правительство направили крупнейшие ассоциации IT-сектора. Она была поддержана Минцифры и передана на рассмотрение «цифровому» вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко. Как рассказали “Ъ” источники, знакомые с обсуждением темы, чиновник уже согласовал отказ от введения НДС у премьера Михаила Мишустина, который, в свою очередь, получил «добро» на это Кремля. Само решение пока не оформлено из-за технических сложностей: поправки ко второму чтению налогового законопроекта вносить еще рано, а изменения к первому — поздно. Оно назначено на сегодня, 22 октября.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Премьер-министр Михаил Мишустин близок к тому, чтобы прислушаться к просьбе своего «цифрового» заместителя Дмитрия Григоренко и сохранить нулевой НДС на российское ПО для поддержки важной для правительства отрасли

Как рассказали “Ъ” несколько высокопоставленных источников в Белом доме, по итогам горячего обсуждения власти согласились исключить из ранее внесенного в Госдуму налогового законопроекта норму об отмене с 2026 года освобождения от НДС реализации софта, включенного в реестр отечественного программного обеспечения.

Как выяснил “Ъ”, глава аппарата правительства, курирующий «цифру» вице-премьер Дмитрий Григоренко с подачи Минцифры в последние дни активно продвигал идею сохранения для IT-сектора действующего освобождения от НДС и получил поддержку Михаила Мишустина, согласовавшего принципиальное решение с президентом. По данным собеседников “Ъ”, основным аргументом в дискуссиях о возможности «откатить» введение НДС на российское ПО была системная значимость IT для технологической независимости и цифровой трансформации, затронувшей почти все отрасли экономики — от АПК и промышленности до госуправления. Вклад IT в экономику по итогам 2024 года составил 6% ВВП, при этом отрасль, по оценкам АНО «Цифровая экономика», уже возвращает в бюджет два рубля на каждый рубль господдержки. «На бумаге» отказ от идеи НДС на российские IT-продукты пока не оформлен. Это объясняется регламентными сроками: в первом чтении правка Налогового кодекса (она же повышает общую ставку НДС до 22%; см. “Ъ” от 25 сентября) еще не рассмотрена Госдумой (назначено на сегодня, 22 октября), поэтому формализовано решение будет позже — поправками ко второму чтению законопроекта.

Инициатором внутриправительственной дискуссии об НДС выступил глава Минцифры Максут Шадаев, поддержавший просьбы крупнейших IT-ассоциаций РФ отказаться от меры, которая может негативно отразиться на отрасли. В правительство и к президенту ранее обращались Фонд развития интернет-инициатив, РУССОФТ, Союз технологических компаний, ассоциация «МИТ-Мы ИТ», «Опора России», АПКИТ, АРПП «Отечественный софт» и другие. Они предупредили, что общие потери бюджета в случае роста налоговой нагрузки для IT-компаний могут приблизиться к 46,5 млрд руб. (что почти вдвое выше ожидаемых Минфином дополнительных доходов в 25 млрд руб.). При этом многие компании отрасли ждeт рост долгов, банкротство или отток программистов из РФ, утверждали авторы письма. В публичное поле интригу вывел 21 октября глава Минфина Антон Силуанов. «Получали такие предложения. Рассматриваем»,— заявил чиновник, отвечая на вопросы журналистов в Госдуме. Примечательно, что этого сообщения оказалось достаточно, чтобы акции крупнейших IT-компаний на время пошли вверх.

В нынешней редакции законопроекта «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ» упраздняется пп. 26 п. 2 ст. 149 НК, по которому «реализация на территории РФ исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, включенные в единый реестр российских программ» не подлежит обложению НДС. Проект просто отменяет этот пункт, и это не упоминалось в пояснительной записке к проекту и было обнаружено юристами IT-компаний (см. “Ъ” от 30 сентября и 1 октября). Если бы такая отмена была принята, любая компания, занимающаяся проектами по коммерциализации разработанного ею ПО, стала бы плательщиком НДС при его продаже.

Отметим, что правительство Михаила Мишустина известно активными экспериментами с госрегулированием, когда новации сначала опробуются в рамках пилотных проектов и только с учетом их опыта распространяются шире или отменяются. Нынешний «откат» — редкий случай, когда мера признана избыточной еще до ее введения. По данным собеседников “Ъ”, причина этого в том, что обложение НДС российского ПО по итогам изучения вопроса действительно признано слишком чувствительным для IT-отрасли. «Разработчики ПО не всегда имеют достаточный объем входящего НДС, который можно поставить к вычету. У обычного бизнеса есть затраты на создание будущего продукта, на которые можно уменьшить НДС, подлежащий уплате, а у IT-сектора основные затраты — это фонд оплаты труда, то есть уменьшить подлежащий уплате налог не на что и его придется целиком брать на компанию»,— объясняет высокопоставленный собеседник “Ъ” в правительстве. Отметим, что отказ от введения НДС на российское ПО не означает отказа от другой меры по повышению нагрузки на отрасль: увеличение льготных ставок страховых взносов для IT до 15% (с 7,6%) с сумм выше единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов (2,97 млн руб. на 2026 год) в поправках к НК останется.

По словам президента ассоциации РУССОФТ Валентина Макарова, отказ от НДС для IT — не сохранение льготы (в отрасли НДС не применяется с 2008 года, в 2021-м его ввели для зарубежного ПО), а «верное решение государства, учитывающее специфику предприятий отрасли, для которых НДС служил бы оборотным налогом на уровне 18% от оборота, что явно противоречит здравому смыслу при средней рентабельности в 15%». Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин также доволен тем, что «правительство прислушалось к мнению участников IT-индустрии». «У разработчиков практически отсутствуют закупки с НДС, а основной расход — до 80% — составляет зарплата программистов, и зачесть НДС, как это делают торговые компании, невозможно. Налог по ставке 22% стал бы для отрасли оборотным налогом и вызвал бы рост стоимости ПО на сумму НДС»,— говорит он.

