Звонок по вашему заказу

Региональные операторы связи просят изменить правила маркировки вызовов. В нынешнем виде, уверяют они, правила дискриминируют небольших игроков, которые будут вынуждены повысить цены более чем на 40%. Кроме того, предлагается реализовать маркировку через единую госсистему «Антифрод» для сокращения затрат. Тем не менее федеральные операторы и Минцифры считают, что эта система для маркировки не предназначена.

Более 60 региональных операторов связи из более чем 15 регионов РФ написали коллективное обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть правила маркировки вызовов, следует из письма от 25 сентября, с которым ознакомился “Ъ”. В обращении компании указывают, что предложенная операторами «большой четверки» схема реализации маркировки «создает условия для дискриминации операторов связи». Авторы также считают, что цены на звонки для их абонентов-юрлиц вырастут в среднем более чем на 40%, с 1,5 до 2,1 руб./мин.

С 1 сентября операторы связи должны маркировать вызовы от юрлиц, однако система пока не работает полноценно. У операторов «большой четверки» маркировка стоит в среднем 30 коп. за попытку вызова. При этом плата взимается вне зависимости от того, было установлено соединение или нет (см. “Ъ” от 12 сентября).

Подписавшиеся под обращением просят ввести определение массовых и (или) автоматизированных вызовов, чтобы исключить злоупотребления, так как «доведение вызова до абонента ставится в фактическую зависимость» от критериев операторов «большой четверки», которые они не раскрывают. Кроме того, для сокращения сроков внедрения маркировки и затрат операторов на нее авторы обращения предлагают использовать существующую информсистему Роскомнадзора «Антифрод» для верификации вызовов. «Факт взаимодействия подтвердить можно при передаче маркировки через ИС "Антифрод" уже сейчас. Это не потребует государственных средств на доработку»,— уверяет гендиректор оператора «ТелеСтор» Никита Капитанский.

В пресс-службе правительства подтвердили получение обращения и сказали, что направили его в Минцифры и ФАС для проработки. В Минцифры “Ъ” рассказали, что ИС «Антифрод» «не предназначена для исполнения требований» ПП №1300, которое регулирует маркировку вызовов от юрлиц и ИП. «Она предназначена для проверки, реально ли инициирован вызов российским абонентом или это подмена номера. Функционал системы не рассчитан на передачу сведений на телефон и на передачу данных от организации для маркировки»,— считают в Минцифры. В Роскомнадзоре не ответили “Ъ”.

«Для выявления массовых звонков операторы используют специальные алгоритмы, технология которых является коммерческой тайной. Эти алгоритмы постоянно совершенствуются и адаптируются»,— объясняет представитель «МегаФона». По словам представителя Т2, основные критерии для выявления спам-звонков — это массовость и интенсивность обзвона и продолжительность вызова. «Раскрытие критериев и механики применения антифрод- и антиспам-правил может упростить обход защитных систем, что приведет к росту спама и фрода»,— добавляют в «Вымпелкоме».

«Передача данных о маркировке через ИС "Антифрод" обсуждалась участниками рынка, но в итоге был утвержден порядок прямого взаимодействия между операторами»,— говорят в Т2. При этом в «МегаФоне» считают, что механизмы для реализации маркировки в текущей версии системы «Антифрод» отсутствуют, а в «Вымпелкоме» не возражают против централизации «при соблюдении обязательных требований», например безопасности данных и способности быстро масштабироваться. В МТС отказались от комментариев.

«Введение обязательной маркировки телефонных вызовов формирует критическую ситуацию для операторов фиксированной связи из-за роста расходов более чем на 40%, особенно в региональном сегменте»,— говорит старший менеджер практики ТМТ «ТеДо» Екатерина Литвинова. Она отмечает, что средняя рентабельность по чистой прибыли небольших операторов связи в фиксированном сегменте составляет всего 7,4%. «Запас прочности таких операторов минимален, а дополнительная нагрузка на тарифную структуру фактически уничтожает операционную прибыль»,— считает она.

