Путин призвал молодых россиян не откладывать рождение ребенка ради карьеры

Президент Владимир Путин призвал молодых россиян не откладывать рождение детей ради учебы и построения карьеры. По его словам, государство со своей стороны должно продолжать помогать молодым семьям и повышать статус семьи в обществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости Владимир Путин

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

«Нам нужно доводить до людей (это и так вроде бы понятно, а все-таки об этом нужно говорить вслух), что отцовство и материнство — это счастье, и не нужно счастье откладывать на потом. Ну и, конечно, важно помогать молодым людям, с ними проходить через этот период жизни»,— сказал президент на заседании Совета по демографической и семейной политике. Трансляцию с заседания ведет «Комсомольская правда».

По его словам, сейчас молодые люди в России зачастую откладывают рождение ребенка, полагая, что нужно сосредоточиться на других целях — получении образования, построении карьерной лестницы. «А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи»,— сказал Владимир Путин.

Президент также отметил, что совмещать работу и воспитание ребенка — «непросто, но тем не менее возможно».

В июле глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал об увеличении среднего возраста матери при рождении ребенка за последние два десятилетия. В 2023 году он составил 26,2 года, а в 1995 году был на три года меньше. В том же месяце вице-премьер Татьяна Голикова представляла данные, согласно которым сейчас число женщин репродуктивного возраста оценивается в 34 млн. По ее словам, к 2046 году это число уменьшится до 27 млн. Кроме того, группа населения в возрасте 20–29 лет к 2026 году достигнет численности 7,18 млн человек и увеличится только к 2038 году — до 9,38 млн.

Полина Мотызлевская