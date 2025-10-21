Минфин и ЦБ решили легализовать расчеты в криптовалюте во внешней торговле

Минфин и Банк России договорились о легализации расчетов в криптовалюте во внешней торговле, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что процесс подразумевает «усиление контрольных функций» со стороны ЦБ.

Как уточнил господин Силуанов, с использованием крипторасчетов проходит «оплата за импорт, оплата и вывод валюты из страны». «Поэтому мы считаем, что это направление должно быть легализовано, должно получить законодательное регулирование этой сферы деятельности»,— продолжил министр финансов (цитата по «РИА Новости»).

Антон Силуанов также сообщил, что Минфин и ЦБ будут «наводить порядок в этом секторе» вместе с Росфинмониторингом и службами контроля.

С сентября 2024 года в России действует закон, который позволяет проводить трансграничные расчеты и биржевые торги в криптовалюте в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере наделен Банк России.