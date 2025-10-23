Грантам подняли моральную планку

Для получения грантов на создание кино и сериалов от онлайн-кинотеатров могут потребовать заполнять специальные формы на соответствие их релизов критериям традиционных ценностей. Последние уже разрабатывает Минкультуры совместно с Минцифры. Участники рынка называют меру избыточной, поскольку при выделении господдержки контент и так тщательно изучается, а «на контент, вызывающий вопросы, денег не выделяют».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Онлайн-кинотеатры могут обязать заполнять декларации, в которых стриминги будут указывать соответствие их контента критериям традиционных ценностей. Об этом “Ъ” рассказал топ-менеджер одной из крупных студий кинопроизводства и подтвердили два собеседника на рынке видеохостингов. Критерии сейчас разрабатывает Минкультуры совместно с Минцифры, а данные деклараций будут учитываться при принятии решения о госфинансировании проектов.

Ранее “Ъ” сообщал, что Минкультуры с Минцифры обсуждают рекомендации по применению критериев для оценки восприятия традиционных ценностей при производстве видеоконтента. Они будут затрагивать фильмы и сериалы, созданные при поддержке государства, а оценка — проводиться через соцопросы и анкетирование. Вопросы будут направлены на определение уровней «эмоционального воздействия, удовлетворенности и полезности», а также «готовности рекомендовать контент другим пользователям» (см. “Ъ” от 6 октября).

Собеседники “Ъ” говорят, что при оценке будут учитываться и количественные показатели: например, число просмотров, досматриваемость и анализ упоминаний в СМИ. Источниками этих данных выступит Mediascope и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В Mediascope отказались от комментариев, во ВЦИОМе не ответили на запрос “Ъ”. В Минкультуры отметили, что сейчас утверждены лишь методические рекомендации, а их дальнейшее применение будет определено позже.

Согласно указу президента РФ от 9 ноября 2022 года, к перечню традиционных ценностей относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Сейчас на создание фильмов в России выделяют субсидии в основном три структуры — Минкультуры, Фонд кино и Институт развития интернета. Например, министерство поддерживает проекты, которые могут быть неуспешны в прокате, но при этом имеют культурную значимость или фестивальный потенциал, отмечали опрошенные «Кинопоиском» в мае кинопроизводители. В целом в 2024 году на господдержку кинематографии было выделено 16,2 млрд руб., тогда как на субсидии на поддержку кинематографии в 2025 году планировалось выделить 4,6 млрд руб.

Идею обязать онлайн-кинотеатры предоставлять декларации два участника рынка называют избыточной. «При выделении господдержки и так тщательно изучается контент (сценарий и прочее), предлагается, что скорректировать. На контент, вызывающий вопросы, денег не выделяют»,— говорит один из них. Другой отмечает, что сама идея «проверки» фильмов на соответствие традиционным ценностям обсуждается уже давно. Впрочем, власти только недавно начали принимать меры по ограничению проката не соответствующих им проектов. С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, который запрещает выдачу прокатных удостоверений фильмам, «дискредитирующим традиционные ценности».

Варвара Полонская, Юлия Юрасова