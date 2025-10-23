Суд освободил из-под стражи задержанного в Приморье французского велосипедиста

Француза Софиана Сехили, признанного виновным в незаконном пересечении госграницы, освободили из-под стражи в зале суда. Пограничный районный суд Приморского края назначил ему штраф в 50 тыс. руб.

Мужчина полностью признал вину, и его дело с согласия гособвинителя было рассмотрено в особом порядке. Велосипедисту вменялось незаконное пересечение границы РФ без документов на въезд (ч. 1 ст. 322 УК РФ). Как сообщили «Ъ» в пресс-службе судебной системы Приморья, господин Сехили находился под стражей с 4 сентября, поэтому от уплаты штрафа он освобожден.

Господину Сехили также вернули вещественные доказательства по делу: загранпаспорт, копию электронной визы, электронную книгу, два мобильных телефона, видеокамеру, навигатор и велосипед.

О задержании 44-летнего француза стало известно в начале сентября. Софиан Сехили хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде за два месяца. Сам он рассказывал, что уволился с работы и отложил все дела, чтобы воплотить задумку в жизнь.

Алексей Чернышев, Владивосток