Акции подыграли санкциям

Новые санкции со стороны США в отношении крупнейших российских нефтяных компаний обрушили индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) более чем на 3%, в лидерах падения оказались акции «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Впрочем, продолжения распродажи и снижения котировок инвесторы пока не ждут, отмечая, что риски уже учтены в оценках рынка. Об ограниченности влияния санкций говорит и валютный рынок, где рубль даже смог укрепить позиции против доллара США.

Уже при открытии торгов на Московской бирже 23 октября фондовый индекс упал почти на 3,2% — ниже отметки 2570 пунктов. К полудню он достиг отметки 2546,26 пункта, минимума с 16 октября. В дальнейшем почти до закрытия основной сессии индекс находился вблизи 2560 пунктов. И лишь на закрытии торгов индекс отыграл небольшую долю падения — остановился на отметке 2571,44 пункта, на 3,1% ниже закрытия предыдущего дня.

Фактически же весь торговый день инвесторы переоценивали «потепление» недельной давности и вероятность очной встречи двух президентов. В ночь со среды на четверг президент США Дональд Трамп подтвердил отмену встречи, а также объявил о новых санкциях в отношении крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. В результате их акции оказались в лидерах падения, потеряв в начале дня 5–6%. Снижение по другим ликвидным акциям составляло 1–2%.

Санкции против крупнейших нефтяных компаний оказались неприятным сюрпризом для рынка даже с учетом того, что за годы ограничений инвесторы выработали определенный иммунитет к такого рода событиям. «Санкции — очередная порция дополнительного негатива, однако компании должны были к этому развитию событий подготовиться. Тем более что неделей ранее Великобритания ввела блокирующие санкции против "Роснефти" и ЛУКОЙЛа»,— отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев.

Эффект от введенных ограничений сглаживает резкое повышение цен на нефть, вызванное этими новостями. По данным Investing.com, в ходе торгов четверга стоимость нефти Brent на спот-рынке поднималась выше $65 за баррель, прибавив за два дня почти 6%.

Портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева отмечает, что рынок сразу заложил в котировки риск перебоев поставок нефти, особенно в Азию, а потом стал оценивать, насколько вообще все эти ограничения реально ввести.

«Формально санкции серьезные и могут стать причиной для падения поставок, но фактически они и раньше по большей части шли не напрямую, а через трейдинговых посредников»,— указывает эксперт. Поэтому в дальнейшем можно будет увидеть «смену географии и новые документы, а продавать нефть будут и дальше, главный вопрос только в дисконте и издержках», отмечает госпожа Николаева.

Вместе с тем валютный рынок проигнорировал расширение санкций. Внебиржевой курс доллара опустился по итогам дня на 25 коп., до 81,24 руб./$, а биржевой курс юаня хоть и вырос, но лишь на 1 коп., до 11,39 руб./CNY. Прямого краткосрочного влияния на рубль новые западные ограничения не оказывают, в том числе из-за того, что российские компании научились обходить вводимые запреты и минимизировать негативное влияние. «В условиях минимального числа нерезидентов на локальном валютном рынке не стоит ожидать резкой реакции рубля из-за снизившейся спекулятивной активности»,— поясняет руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Если же текущие ограничения приведут к ослаблению притока валюты в рамках экспортного канала, как считает эксперт, давление на рубль может проявиться лишь в перспективе двух-трех месяцев.

В сложившихся условиях потенциал для дальнейшего снижения фондового рынка ограничен. Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов обращает внимание, что худший геополитический сценарий — отмена или перенос встречи двух президентов, а также американские и европейские санкции — уже заложен в текущих котировках российских акций. И вечернее выступление президента России позволило отыграть часть утреннего падения. В частности, лидеры падения — акции «Роснефти» и ЛУКОЙЛа — показали на закрытие основной сессии снижение лишь на 3–5%. Снижение же других «голубых фишек» было в пределах 1%.

Однако остается риск, пока не учтенный рынком,— это вероятность отмены дивидендов попавшими под санкции компаниями. В начале осени аналитики УК «ТКБ Инвестмент Партнерс» прогнозировали промежуточные выплаты от «Роснефти» в размере 141 млрд руб., от ЛУКОЙЛа — 271 млрд руб. Но в четверг совет директоров ЛУКОЙЛа отменил заседание, на котором должен был рассматриваться вопрос по дивидендам. Однако, по мнению Алены Николаевой, компании постараются сохранить дивиденды, особенно на фоне нестабильного рубля и ограниченного доступа к внешнему финансированию.

Виталий Гайдаев