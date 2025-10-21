Новостройки остывают

Объем сделок с новостройками в российских городах-миллионниках по итогам сентября 2025 года вырос на 7% год к году, до 20,3 тыс. квартир. Однако рост существенно замедлился: по сравнению с августом темпы обвалились из-за окончания массового предложения скидок застройщиками. В то же время первичное жилье продолжает дорожать, вынуждая покупателей переориентироваться на более компактные квартиры.

По итогам сентября 2025 года в российских городах-миллионниках было продано 20,3 тыс. квартир, что больше на 7% год к году, подсчитали в сервисе «Яндекс Недвижимость». Такой же тренд наблюдают в аналитическом сервисе Dataflat.ru, по данным которого в сентябре текущего года объем сделок с новостройками в целом по РФ увеличился на 7,3% год к году, до 45,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ).

Самый выраженный рост показателя фиксируется в Нижнем Новгороде, где застройщики за первый месяц осени 2025 года смогли продать на 58% больше квартир, показатель вырос до 701 ДДУ. Этот прирост в Ростове-на-Дону составил 55% год к году, до 1,3 тыс. квартир, в Омске — 38%, до 187 сделок. В Москве объем сделок с новостройками увеличился на 6% год к году, до 6,32 тыс. лотов, следует из данных «Яндекс Недвижимости».

Хотя увеличение объема сделок на рынке первичного жилья — позитивный сигнал для отрасли, темпы роста продаж замедлились в сравнении с августом текущего года, когда застройщикам удалось реализовать 29 тыс. квартир, на 34% больше год к году, по данным «Яндекс Недвижимости». Такая разница в продажах объясняется окончанием действия массовых скидок от застройщиков, сейчас рынок вернулся к более устойчивой и естественной траектории роста, считает директор по продажам девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков. По данным аналитического центра «Дом.РФ», в третьем квартале 2025 года доля продаж за наличные и в рассрочку снизилась до 24%, в то время как во втором квартале этот показатель составлял 39%.

Дополнительно охлаждают рынок растущие цены на квартиры в новостройках, отмечает директор по продукту «ОМ Девелопмент» Диана Насирова. В сентябре 2025 года средняя стоимость первичной недвижимости в российских городах-миллионниках увеличилась на 12% год к году, до 191 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитал коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

Такое подорожание связано с увеличением себестоимости строительства, роста затрат на рабочую силу и административные издержки, поясняет гендиректор ГК «Развитие» Сергей Гончаров.

Между тем покупатели предпочитают не откладывать покупку недвижимости, поскольку понимают, что в будущем цены на новостройки будут только расти, отмечает коммерческий директор ГК Dars Дмитрий Софронов. Для облегчения финансовой нагрузки граждане вынуждены рассматривать приобретение более компактных квартир, говорит заместитель гендиректора по работе с жилой недвижимостью инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Наталия Кузнецова. По итогам сентября текущего года средняя площадь проданной квартиры на первичном рынке городов-миллионников снизилась на 7% год к году, до 44,8 кв. м, подсчитал руководитель сервиса «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов.

Дополнительно поддерживает рынок первичного жилья инвестиционная активность, которая увеличилась в связи со снижением доходности по депозитам — теперь средства инвесторов начинают постепенно перетекать в недвижимость, которая стабильно растет в цене, отмечает Сергей Гончаров. В то же время застройщики все чаще разделяют крупные жилые помещения на более мелкие квартиры, чтобы увеличить продажи, добавляет коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин.

Однако, обращает внимание руководитель департамента продаж Uniq Development Валерий Ручий, при оживлении спроса дефицит квартир на первичном рынке может возникнуть уже в 2026 году. Девелоперам будет довольно сложно найти ресурсы для запуска новых масштабных проектов, считает руководитель территориального управления продаж ГК А101 Денис Жидков.

