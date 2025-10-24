Полшага вниз

ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 октября, принял решение о минимальном снижении ключевой ставки — с 17% до 16,5% годовых. По итогам 2025 года ЦБ по-прежнему ожидает инфляцию на уровне не выше 7% годовых, но отмечает возможность ее роста в конце текущего года и в начале следующего на фоне грядущего повышения ставки НДС до 22%. На 2026 год ЦБ теперь закладывает в свой прогноз и более высокую, чем ранее ожидалось, среднюю ключевую ставку — 13–15% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку — осторожным шагом в 50 базисных пунктов, с 17% до 16,5% годовых. Решение принято на фоне ускорения в третьем квартале инфляции до 6,4% (в пересчете на год) после зафиксированных во втором квартале 4,4%. Годовая инфляция, по оценке на 20 октября, оценена в 8,2%. На новый рост инфляции повлияло подорожание бензина и плодоовощной продукции. В конце текущего года и начале следующего ЦБ прогнозирует временное усиление инфляционного давления из-за подстройки цен и реакции инфляционных ожиданий на запланированное повышение ставки НДС с 20% до 22%.

Согласно обновленному прогнозу ЦБ, по итогам 2025 года инфляция ожидается на уровне 6,5–7% (ранее — 6–7%), а в 2026 году — 4–5% (вместо 4%). Целевых 4% показатель достигнет во втором полугодии.

Инфляционные ожидания населения, отмечает регулятор, сохраняются на повышенном уровне — это может стать препятствием для устойчивого замедления роста цен.

Денежно-кредитные условия остаются жесткими, к тому же с середины сентября ставки банков выросли, «отражая пересмотр вверх ожиданий участников рынка по дальнейшей траектории ключевой ставки». Отмечает ЦБ и высокую склонность населения к сбережению, при этом фиксируется и некоторое оживление кредитного рынка — рост портфеля розничных кредитов оценивается как «умеренный», а корпоративное кредитование во втором квартале росло «заметно быстрее», чем в первом.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

Отклонение экономики РФ «вверх от траектории сбалансированного роста» уменьшается, хотя ЦБ все еще отмечает этот фактор среди проинфляционных рисков. По оперативным данным, в третьем квартале наблюдается замедление роста общей экономической активности — значительное охлаждение фиксируется в отраслях, ориентированных на внешний спрос, рост потребительской же активности несколько ускорился. По итогам года ЦБ ожидает рост ВВП до 0,5–1%, ранее показатель прогнозировался на уровне 1–2%.

Относительно своих дальнейших действий Банк России вновь сообщает, что намерен «поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели».

В 2026 году, согласно базовому сценарию, прогнозируется средняя ключевая ставка в диапазоне 13–15% годовых (против ожидавшихся ранее 12–13%). Сигнал на ближайшее будущее ЦБ оставил нейтральным — решения по ключевой ставке будут приниматься «в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий». Следующее заседание по ключевой ставке намечено на 19 декабря.

Евгения Крючкова