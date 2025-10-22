Нарушителям прилетит из табло

Дорожные знаки, высвечиваемые на электронных табло, нужно приравнять по статусу к «обычным» указателям. За нарушение их предписаний автовладельцам следует присылать штрафы. С таким предложением выступил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, его поддержал и руководитель Росавтодора Роман Новиков. МВД ранее говорило, что «категорически» против такой практики. Контролировать соблюдение требований электронных знаков будет сложно, поясняют опрошенные “Ъ” эксперты.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявления по поводу знаков переменной информации сделал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, выступая на панельной дискуссии выставки «Дорога-2025» (проходит в эти дни в Минеральных Водах). «Сегодня мы с помощью электронных табло оперативно информируем водителей о любых изменениях дорожной ситуации и необходимости скорректировать скоростной режим,— заявил господин Петушенко.— Видим необходимость принять административное решение: сделать приоритетными именно те знаки, которые размещаются на табло переменной информации, а не стационарные дорожные знаки». «Надо эту тему действительно "докручивать",— поддержал идею глава Росавтодора Роман Новиков.— Такие знаки надо администрировать».

ПДД обязывают водителей соблюдать требования знаков и разметки. Указатели должны соответствовать ГОСТ 52289. Стандарт позволяет дорожникам применять знаки переменной информации (ЗПИ), на которые выводятся предупреждения для водителей или лимит скорости, который может меняться в зависимости от дорожных условий. Указатели могут быть отдельными или в форме электронных табло. У «Автодора» на дорожной сети размешено более 2,6 тыс. электронных знаков, в ЦОДД Москвы — более 900.

В ПДД нет прямой нормы, обязывающей водителей подчиняться исключительно «классическим» знакам. Не существует и инструкций, запрещающих ГИБДД выносить штрафы за нарушение требований электронных табло. Однако по факту такие постановления не формируются. В декабре 2023 года Минтранс при разработке правил размещения дорожных камер предлагал прописать правило, согласно которому на фото к «письму счастья» должны быть видны электронный знак или табло, а также ограничение, которое на нем выставлено.

Таким образом ведомство закладывало возможность в будущем вынесения нового вида штрафов. Официальный представитель МВД Ирина Волк тогда же заявила, что министерство «категорически» против привлечения к ответственности водителей на основании временных ограничений на информационных табло. После этого норму из проекта убрали.

Реакции на новое заявления Вячеслава Петушенко со стороны МВД еще не было.

Знаки переменной информации нужно приравнять к временным указателям, внеся изменения в ПДД, считает эксперт по дорожным камерам Григорий Шухман. В этом случае, если значения знаков переменной информации и стационарных противоречат друг другу, водители должны будут руководствоваться электронными указателями.

Эксперт обращает внимание на то, что на фото, прилагаемых к постановлениям, должен быть виден проезд машины мимо ЗПИ и установленное на нем ограничение скорости.

Это позволит автовладельцам защитить свои права, если автомобилист, к примеру, проехал табло с ограничением 110 км/ч, но в «письме счастья» по какой-то причине сказано про лимит 90 км/ч.

В компании ОКО (оператор систем фиксации нарушений) говорят, что при администрировании нарушений с временных знаков нужен механизм «синхронизации» оборудования: возможно, потребуется поставить дополнительную камеру с функцией распознавания госномера, которая фиксирует точный момент проезда авто мимо знака и сопоставляет его с актуальными данными на табло.

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский концептуально предложение «Автодора» поддержал, отметив, что в перспективе нововведение может привести к увеличению числа штрафов, которые получают автовладельцы, поскольку дорожники меняют показания на электронных табло довольно часто.

