Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума свела доходы с расходами

Социально-оборонный бюджет-2026 принят в первом чтении

Госдума в среду, 22 октября, приняла в первом чтении бюджетный пакет, включающий в себя проект федерального бюджета на 2026–2028 годы и ряд сопутствующих ему законопроектов, в том числе налоговый, поднимающий ставку НДС с 20% до 22%. Повышение налогов и ограниченный прирост расходов позволили Минфину свести бюджет-2026 с умеренным дефицитом в 1,6% ВВП (после ожидаемых в этом году 2,6% ВВП). Три объявленных приоритета расходов — оборона, социальные траты и развитие технологий.

Министр финансов Антон Силуанов (у трибуны) подробно разъяснил парламентариям, на что будут потрачены деньги федерального бюджета 2026 года

Министр финансов Антон Силуанов (у трибуны) подробно разъяснил парламентариям, на что будут потрачены деньги федерального бюджета 2026 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Министр финансов Антон Силуанов (у трибуны) подробно разъяснил парламентариям, на что будут потрачены деньги федерального бюджета 2026 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Главные цифры бюджета на 2026 год (их утверждение на два других года трехлетки является достаточно условным) таковы: доходы — 40,3 трлн руб. (плюс 8,6% к ожидаемым в 2025 году), расходы — 44,1 трлн руб. (всего плюс 3%, что показывает стремление правительства к сдерживанию заметно выросших в последние годы трат). Дефицит составит 1,6% ВВП, или 3,8 трлн руб. (после ожидаемых в 2025-м 2,6% ВВП, или 5,7 трлн руб.), и будет закрыт преимущественно внутренними заимствованиями (чистое размещение госбумаг планируется в размере 4 трлн руб.) и в небольшом объеме — накоплениями Фонда национального благосостояния (38,5 млрд руб.).

Отметим, что бюджет верстался исходя из достаточно непростых внешних условий: сохранение санкций, фактически не растущий импорт ($294 млрд после $291 млрд в этом году), слабое увеличение экспорта ($434 млрд после $415 млрд), незначительное повышение прогнозной цены российской нефти ($59 за баррель после $58). Внутренние макроэкономические условия также не выглядят особо благоприятными. На фоне замедления деловой активности из-за охлаждения экономики прирост ВВП в 2026 году составит 1,3% после 1% в этом году (в 2024-м, напомним, он был равен 4,3%). Прирост объема капиталовложений в 2025 году на 1,7% в 2026-м сменится его снижением на 0,5% из-за, как объясняет правительство, окончания стимулирующей бюджетной политики госинвестиций и завершения активной фазы переориентации российской экономики на внутренний спрос.

В таких условиях для балансировки бюджета правительство пошло на повышение налогов. Оно прописано в отдельном законопроекте, также принятом вчера в первом чтении Госдумой. Всего правка налогового законодательства в 2026 году даст бюджету дополнительные 1,7 трлн руб. Основную часть принесут изменения по НДС — 1,4 трлн руб. (повышение ставки налога с 20% до 22% добавит 1,2 трлн руб., снижение порога для уплаты НДС малым бизнесом — 200 млрд руб.). Еще 78 млрд руб. даст налог на игорный бизнес, повышающий фискальную нагрузку на букмекеров, 66 млрд руб.— увеличение акцизов на алкоголь, табак и сладкую газировку.

В итоге, впрочем, эти суммы поступлений могут быть частично скорректированы. При доработке налогового законопроекта комитет Госдумы по бюджету предложил более плавный поэтапный переход к отмене льготы по НДС для IT (см. также стр. 1), к изменению порога выручки по упрощенной системе и патентной системе налогообложения. Пока законопроект, в частности, предусматривает уменьшение лимита годовой выручки по этим режимам с 60 млн до 10 млн руб. в год, при превышении которого малый бизнес становится плательщиком НДС.

Говоря о расходной части, представлявший проект бюджета министр финансов Антон Силуанов назвал три приоритета: выполнение соцобязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом национальных целей развития. Наибольшие запланированные траты, как и в этом году, приходятся на раздел «Национальная оборона» — 12,9 трлн руб. Это 29% всех расходов бюджета-2026 (еще 3,9 трлн руб., или 9% всех трат, зарезервированы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»). «Направим средства на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры, повышение безопасности приграничных и новых регионов, включая комплектование подразделений всех наших ведомств силового блока»,— раскрыл предназначение части этих денег министр.

Второй по объему после обороны раздел бюджета — «Социальная политика». На него в 2026 году заложено 7,1 трлн руб., и это 16% всех расходов. Раздел включает в себя индексацию зарплат врачам, учителям, медицинским и социальным работникам на 7,6%. На столько же вырастут страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам. «Это повышение объединит две индексации: по уровню инфляции и на прогнозируемый рост зарплат в 2026 году. Средний размер пенсии по старости на конец 2026 года составит 27 117 руб.»,— пояснил министр. Прожиточный минимум вырастет на 1,2 тыс. руб. и составит 18 939 руб., что позволит увеличить размер пособий и социальных выплат, определяемых из расчета этого показателя.

Во втором чтении Госдума рассмотрит проект нового бюджета 18 ноября.

Вадим Вислогузов

Новости компаний Все