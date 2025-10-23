Госдума свела доходы с расходами

Госдума в среду, 22 октября, приняла в первом чтении бюджетный пакет, включающий в себя проект федерального бюджета на 2026–2028 годы и ряд сопутствующих ему законопроектов, в том числе налоговый, поднимающий ставку НДС с 20% до 22%. Повышение налогов и ограниченный прирост расходов позволили Минфину свести бюджет-2026 с умеренным дефицитом в 1,6% ВВП (после ожидаемых в этом году 2,6% ВВП). Три объявленных приоритета расходов — оборона, социальные траты и развитие технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Антон Силуанов (у трибуны) подробно разъяснил парламентариям, на что будут потрачены деньги федерального бюджета 2026 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Главные цифры бюджета на 2026 год (их утверждение на два других года трехлетки является достаточно условным) таковы: доходы — 40,3 трлн руб. (плюс 8,6% к ожидаемым в 2025 году), расходы — 44,1 трлн руб. (всего плюс 3%, что показывает стремление правительства к сдерживанию заметно выросших в последние годы трат). Дефицит составит 1,6% ВВП, или 3,8 трлн руб. (после ожидаемых в 2025-м 2,6% ВВП, или 5,7 трлн руб.), и будет закрыт преимущественно внутренними заимствованиями (чистое размещение госбумаг планируется в размере 4 трлн руб.) и в небольшом объеме — накоплениями Фонда национального благосостояния (38,5 млрд руб.).

Отметим, что бюджет верстался исходя из достаточно непростых внешних условий: сохранение санкций, фактически не растущий импорт ($294 млрд после $291 млрд в этом году), слабое увеличение экспорта ($434 млрд после $415 млрд), незначительное повышение прогнозной цены российской нефти ($59 за баррель после $58). Внутренние макроэкономические условия также не выглядят особо благоприятными. На фоне замедления деловой активности из-за охлаждения экономики прирост ВВП в 2026 году составит 1,3% после 1% в этом году (в 2024-м, напомним, он был равен 4,3%). Прирост объема капиталовложений в 2025 году на 1,7% в 2026-м сменится его снижением на 0,5% из-за, как объясняет правительство, окончания стимулирующей бюджетной политики госинвестиций и завершения активной фазы переориентации российской экономики на внутренний спрос.

В таких условиях для балансировки бюджета правительство пошло на повышение налогов. Оно прописано в отдельном законопроекте, также принятом вчера в первом чтении Госдумой. Всего правка налогового законодательства в 2026 году даст бюджету дополнительные 1,7 трлн руб. Основную часть принесут изменения по НДС — 1,4 трлн руб. (повышение ставки налога с 20% до 22% добавит 1,2 трлн руб., снижение порога для уплаты НДС малым бизнесом — 200 млрд руб.). Еще 78 млрд руб. даст налог на игорный бизнес, повышающий фискальную нагрузку на букмекеров, 66 млрд руб.— увеличение акцизов на алкоголь, табак и сладкую газировку.

В итоге, впрочем, эти суммы поступлений могут быть частично скорректированы. При доработке налогового законопроекта комитет Госдумы по бюджету предложил более плавный поэтапный переход к отмене льготы по НДС для IT (см. также стр. 1), к изменению порога выручки по упрощенной системе и патентной системе налогообложения. Пока законопроект, в частности, предусматривает уменьшение лимита годовой выручки по этим режимам с 60 млн до 10 млн руб. в год, при превышении которого малый бизнес становится плательщиком НДС.

Говоря о расходной части, представлявший проект бюджета министр финансов Антон Силуанов назвал три приоритета: выполнение соцобязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом национальных целей развития. Наибольшие запланированные траты, как и в этом году, приходятся на раздел «Национальная оборона» — 12,9 трлн руб. Это 29% всех расходов бюджета-2026 (еще 3,9 трлн руб., или 9% всех трат, зарезервированы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»). «Направим средства на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры, повышение безопасности приграничных и новых регионов, включая комплектование подразделений всех наших ведомств силового блока»,— раскрыл предназначение части этих денег министр.

Второй по объему после обороны раздел бюджета — «Социальная политика». На него в 2026 году заложено 7,1 трлн руб., и это 16% всех расходов. Раздел включает в себя индексацию зарплат врачам, учителям, медицинским и социальным работникам на 7,6%. На столько же вырастут страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам. «Это повышение объединит две индексации: по уровню инфляции и на прогнозируемый рост зарплат в 2026 году. Средний размер пенсии по старости на конец 2026 года составит 27 117 руб.»,— пояснил министр. Прожиточный минимум вырастет на 1,2 тыс. руб. и составит 18 939 руб., что позволит увеличить размер пособий и социальных выплат, определяемых из расчета этого показателя.

Во втором чтении Госдума рассмотрит проект нового бюджета 18 ноября.

Вадим Вислогузов