Число пострадавших при взрыве в Копейске возросло до 29 человек

При взрыве на промышленном предприятии в Копейске пострадали 29 человек. Из них шесть госпитализированы, пять — в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие лечатся амбулаторно. Об этом написал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале. Накануне сообщалось о 19 раненых.

Количество жертв, уточнил господин Текслер, остается прежним — это 12 человек. Поиски еще 11-ти продолжаются.

Также губернатор рассказал о выплатах семьям погибших и пострадавшим при взрыве. По его словам, первым выплатят по 10 млн руб., вторым, в зависимости от степени тяжести, — от 1 до 2 млн руб.

22 октября на одном из промышленных предприятий в Копейске произошел взрыв, после чего начался крупный пожар. Сегодня в Челябинской области объявлен день траура.