Мэра Рязани отстранили от должности в рамках антикоррупционной проверки

Председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова отстранила главу города Виталия Артемова от занимаемой должности, сообщили в пресс-службе представительного органа. Поводом послужила проверка достоверности декларации градоначальника, которую проводит антикоррупционный комитет Рязанской области по распоряжению губернатора Павла Малкова.

22 октября президиум регионального отделения «Единой России» приостановил полномочия господина Артемова в качестве секретаря местного отделения партии, а также члена президиума. По данным пресс-службы ячейки, основанием стали «многочисленные жалобы жителей города Рязани, критика, связанная с работой жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, неэффективное управление муниципальными предприятиями и другие городские проблемы».

14 октября на заседании регионального правительства Павел Малков раскритиковал мэрию облцентра за использование коммерческих кредитов, назвав такую политику «самоубийством». Господин Артемов занимает должность градоначальника с мая 2023 года.

Андрей Прах