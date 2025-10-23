Вопрос на 45 триллионов

Крупная промышленность раскритиковала проект Минэнерго по созданию «Росэнергопроекта» — государственного оператора поддержки энергорынка. РФ планирует к 2042 году построить до 90 ГВт мощностей, что будет стоить более 45 трлн руб. и может увеличить цены на электроэнергию вдвое. В Минэнерго считают, что новый институт поможет снизить нагрузку на энергорынок, но промышленные потребители, оплачивающие энергостройки, ожидают обратного эффекта.

«Сообщество потребителей энергии» (лобби крупной промышленности, включает «Роснефть», НЛМК, СИБУР, «Русал») в письме министру энергетики Сергею Цивилеву (“Ъ” видел обращение от 21 октября) поставило под сомнение ряд инициатив, связанных с консолидацией отраслевого заказа в электроэнергетике на базе компании «Росэнергопроект». С этой идеей Минэнерго выступило в сентябре, апеллируя к тому, что в условиях высоких кредитных ставок и сужения доступности средств конечная стоимость электроэнергии к 2042 году может вырасти вдвое (см. график).

Минэнерго хочет запустить очередной инвестцикл в электроэнергетике, чтобы успеть построить к 2042 году мощности и электросети стоимостью более 45 трлн руб. Источник финансирования пока не определен. По мнению Минэнерго, «Росэнергопроект» унифицирует технические решения для строительства ТЭС, сможет заключать контракты на производство энергетического оборудования и обеспечит льготное кредитование для субъектов электроэнергетики. По логике Минэнерго, благодаря этому удастся снизить стоимость проектов почти на 30%.

Последняя редакция законопроекта о создании «Росэнергопроекта» (“Ъ” видел документ от 16 октября) содержит ряд новаций. Так, с машиностроителями предлагается заключать договоры отраслевого заказа, а за задержки поставок оборудования ввести штрафы. Предусмотрено аккумулирование на базе специального уполномоченного банка средств господдержки, включая дивиденды компаний, инфраструктурных надбавок и штрафов за нарушение условий договоров. Минэнерго ожидает, что законопроект вступит в силу с 2026 года.

По мнению «Сообщества потребителей энергии», в законопроекте не обозначены конкретные меры по управлению и оптимизации стоимости электроэнергии. При этом контроль за инвестпрограммами и ценообразованием со стороны «Росэнергопроекта» грозит ростом их стоимости и снижением уровня конкуренции, а разработанные нормы, наоборот, могут увеличить нагрузку для промышленных потребителей электроэнергии, уверены в ассоциации.

В законопроект включена еще одна резонансная инициатива, обязывающая крупную промышленность заключать договоры на передачу электроэнергии только с системообразующими территориальными сетевыми организациями, тариф на передачу у которых значительно выше, чем тариф магистральных сетей. По оценкам «Сообщества потребителей энергии», это приведет к четырехкратному росту тарифов на услуги по передаче, а выручка «Россетей» может увеличиться на 246 млрд руб.

Кроме того, из-за роста затрат предприятий сократится налогооблагаемая база по налогу на прибыль, существенная доля которого составляет основу региональных бюджетов — поступления в них могут снизиться примерно на 42 млрд руб., посчитали в «Сообществе потребителей энергии».

В ассоциации также указывают, что в законопроекте пока нет конкретных показателей, по которым можно было бы оценить эффективность мер, и предлагают их установить. Следует и применять банковское сопровождение инвестконтрактов, чтобы исключить риски нецелевых расходов генерирующих компаний. Это, предположительно, позволит сократить капзатраты на 5–7%.

Для покрытия прогнозных энергодефицитов потребители предлагают увеличить порог мощности с 25 МВт до 120 МВт для строительства собственной генерации на розничном рынке. Также, по мнению ассоциации, стоит разрешить промышленности участвовать в конкурсных отборах мощности с возможностью частичной поставки на энергорынок выработки собственной генерации.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что за неисполнение договоров на поставку оборудования машиностроители будут уплачивать штрафы с перечислением на специализированные счета: средства станут источником для реализации мероприятий, временно компенсирующих дефициты, возникающие из-за срывов сроков строительства объектов. Решения о государственной финансовой поддержке могут быть рассмотрены через долгосрочный рост налоговых поступлений. По оценкам министерства, каждый гигаватт, построенный к 2042 году, принесет не менее 4,1 млрд руб. ежегодных налоговых поступлений в бюджет РФ. Условия использования поступлений еще подлежат обсуждению с Минфином.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков), Минэкономики, «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы), «Интер РАО», «Газпром энергохолдинге», Сибирской генерирующей компании и «Силовых машинах» “Ъ” комментариев не предоставили. В ФАС сообщили, что не получали проект документа.

В «Т Плюс» отмечают, что текущая редакция законопроекта требует детальной проработки и переработки. «Новеллы, определенные в законопроекте, требуют времени, а его у электроэнергетики сейчас нет»,— подчеркивают там. В «РусГидро» поддерживают ключевые идеи законопроекта, касающиеся создания новых механизмов финансирования энергостроек, в том числе за счет частичного авансирования и реинвестирования части налогов. Кроме того, компании близок подход относительно формирования водохранилищ как объектов федеральной собственности, работающих в интересах неограниченного круга водопользователей, сообщили там.

«Совет производителей энергии» считает необходимым принятие нормативной базы для создания института финансового развития, который позволил бы привлекать инвестиции на льготных условиях. Одно из предложений ассоциации — организация предварительного финансирования проектов генерации, за счет чего можно как снизить бремя долговой нагрузки на генераторов, так и уменьшить стоимость электроэнергии для потребителей.

Независимый эксперт Михаил Расстригин полагает, что при определенном усилении инжиниринговой компетенции роль «Росэнергопроекта» в части технического надзора и кассового исполнения могут взять на себя крупные банки. «Банки заинтересованы в развитии собственной отраслевой экспертизы и так или иначе будут увеличивать объем кредитования компаний электроэнергетики»,— поясняет он. По его мнению, это даст возможность глубже оценивать риски проектов, контролировать качество их реализации и укреплять позиции в инфраструктурном финансировании, одновременно перераспределив затраты на соответствующие услуги с государства на финансовый сектор.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отмечает, что концентрация административных усилий на базе «Росэнергопроекта» схожа с принципами организации планирования развития ЕЭС при советской экономике. По его мнению, в условиях рыночных отношений эффективность такой работы представляется сомнительной. «Функционал "Росэнергопроекта" предполагает его интеграцию в существующую логику инвестиционного процесса, что увеличит непродуктивные процедуры согласования с высоким коррупционным потенциалом»,— указывает господин Сасим. У системы отраслевого регулирования, по его мнению, есть все возможности для достижения намеченных целей «без создания отдельной некоммерческой организации с непрозрачной процедурой финансирования, в том числе отраслевого банка на фоне уже имеющихся институтов развития».

Татьяна Дятел, Анна Тыбинь