Инвестор собрал крошки

РФПИ вышел из проекта по производству замороженных полуфабрикатов хлеба

Структура Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) передала турецкой «дочке» бельгийской La Lorraine Bakery Group подконтрольные ей 15,9% в ООО «Ла Лоррен Рус». Эта компания, чей бизнес может стоить более 2 млрд руб., занималась строительством завода по производству замороженных полуфабрикатов хлебобулочных изделий в Калужской области. Проект забуксовал весной 2022 года, но теперь может быть завершен. Рентабельность производства замороженного хлеба и хлебобулочных изделий превышает 30%.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-12» (ППИТ-12) вышло из числа совладельцев ООО «Ла Лоррен Рус», следует из данных ЕГРЮЛ. Подконтрольные ему 15,9% перешли к турецкой «дочке» основного владельца — бельгийской La Lorraine Bakery Group (LLBG). ППИТ-12 до 2022 года называлась ООО «РФПИ Управление инвестициями-15» и связывалась с Российским фондом прямых инвестиций. Сейчас ее бенефициары не раскрываются. В La Lorraine Bakery Group “Ъ” оперативно не ответили. В РФПИ пояснили “Ъ”, что фонд вышел из инвестиции с доходностью в соответствии с изначальными договоренностями с партнерами.

La Lorraine Bakery Group создана в Бельгии в 1939 году, специализируется на замороженных полуфабрикатах, свежего хлеба и выпечки под брендами Donut Worry Be Happy, Panesco и La Lorraine. Также развивает сети пекарен Panos и Deliway. Выручка LLBG в 2024 году составила €1,46 млрд.

РФПИ создан правительством России в 2011 году для инвестиций в быстрорастущие сектора экономики. Возглавляет фонд Кирилл Дмитриев. О вложениях РФПИ в российскую «дочку» LLBG было объявлено в 2021 году. В этот период компания начала в деревне Старомихайловское Боровского района Калужской области строительство завода по выпуску замороженных хлебобулочных изделий. Инвестиции оценивались в 4 млрд руб., предполагалось, что на производстве будут работать 300 человек.

Закончить строительство завода LLBG планировалось в 2022 году, но проект не был завершен. Деятельность «Ла Лоррен Рус» с этого момента оказалась приостановлена: материнская компания и производители оборудования отказались от поставок в Россию, следует из пояснительной записки к отчетности компании. Но LLBG не отказывается от планов по возобновлению работы в стране и завершению строительства завода. На конец 2024 года в «Ла Лоррен Рус» числился один сотрудник.

Эксперт практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Анастасия Когановская предполагает, что рыночная цена бизнеса ООО «Ла Лоррен Рус» близка к балансовой стоимости чистых активов, составившей на конец 2024 года, согласно отчетности, 2,1 млрд руб. Собеседник “Ъ” на рынке хлебопечения поясняет, что практически все оборудование на площадку в Калужской области уже было завезено.

Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков говорит, что в дальнейшем LLBG может рассматривать два пути: передать площадку стороннему инвестору либо достроить ее и эксплуатировать самостоятельно. В первом сценарии компания может столкнуться с необходимостью предоставления дисконта и получения решения правительственной комиссии, во втором — сможет с ограничениями выплачивать дивиденды.

Рынок хлебобулочных изделий в целом в России сейчас не показывает выраженного роста. Согласно «Нильсен», продажи свежей продукции в рознице за период с октября 2024 по сентябрь 2025 года выросли к предыдущим 12 месяцам на 1% в натуральном и на 16,9% в денежном выражении. В NTech говорят, что продажи традиционных изделий (привычный хлеб и батоны) в январе—июне увеличились в натуральном выражении на 1,4% год к году, оригинальных (чиабатта, лаваш, матнакаш, фокачча, тортильи, пита) — на 5%, продукции собственных пекарен — на 15,8%.

Массовое открытие в рознице точек хлебопечения и развитие самостоятельных пекарен при этом способствуют росту рынка полуфабрикатов. Из данных Росстата видно, что в январе—августе было произведено 328,3 тыс. тонн замороженных хлебобулочных изделий. Год к году значение выросло на 16%. Производство продукции краткосрочного хранения одновременно снизилось на 6,05%, до 3,03 млн тонн.

Аналитики Neo называют замороженные хлебобулочные полуфабрикаты наиболее высокомаржинальным направлением в хлебопекарной отрасли. Средняя рентабельность здесь в январе—июне составила 30,06%. Для сравнения: аналогичный показатель в сегменте тортов и пирожных составил 16,77%, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в целом — 10,57%, мучных смесей — 3,45%.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

