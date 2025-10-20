Бриллианты — лучшие друзья императриц
Лувр обнародовал полный перечень украденных из него бесценных исторических украшений
20 октября Лувр был закрыт для посетителей после случившегося накануне сенсационного ограбления. Полиция продолжает исследовать место преступления, политики спорят о том, кто виноват в уязвимости главной художественной сокровищницы Франции, а музейные работники подсчитывают ущерб — денежный и репутационный.
Великолепие места преступления — луврской Галереи Аполлона — придает краже дополнительную демонстративность
Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Созданная в XVII веке для Людовика XIV Галерея Аполлона — одно из самых знаменитых помещений Лувра. После пожара 1661 года ее перестраивали Луи Лево и Шарль Лебрен, а почти 200 лет спустя оформление потолков завершил Эжен Делакруа. 41 живописная композиция, 36 скульптурных групп и 28 шпалер мануфактуры Гобеленов рассказывают здесь миф об Аполлоне и прославляют «короля-солнце». Именно в этом зале в 1884 году впервые представили публике собрание королевских драгоценностей.
В галерее, где в минувшее воскресенье произошло кинематографической дерзости ограбление, стоят по центральной оси три бронированные витрины. В них было выставлено то, что сохранилось от французских королевских и императорских драгоценностей. В первой витрине хранятся реликвии времен абсолютной монархии, среди них — знаменитый алмаз «Регент»: белый камень исключительной чистоты весом 140,64 карата, который украшал корону Людовика XV, затем Людовика XVI, парадную шпагу Наполеона Бонапарта, корону Карла X и, наконец, греческую диадему императрицы Евгении, супруги Наполеона III. К счастью, ни «Регент», ни бриллианты «Санси» и «Гортензия» не были похищены преступниками.
Вторая витрина была отведена украшениям эпохи Империи и Реставрации. Третья представляла драгоценности Наполеона III и императрицы Евгении, в том числе одну из двух императорских корон. Именно эти две витрины и атаковали грабители, которые действовали хладнокровно и профессионально.
Грабители знали, что им нужно, и унесли самые исторически значимые экспонаты — те, что не имеют цены, потому что их невозможно заменить.
Хранители музея уже составили список похищенных сокровищ.
Из сапфирового гарнитура королевы Марии-Амалии и Гортензии де Богарне украдены диадема, ожерелье и серьги. Этот ювелирный ансамбль, созданный в начале XIX века, принадлежал двум коронованным дамам, породнившимся соответственно с династией Бонапарт и Орлеанской ветвью Бурбонов.
Луи-Филипп, будущий «король-гражданин», приобрел сапфиры цейлонского происхождения у Гортензии де Богарне, падчерицы Наполеона (и жены его брата Луи Бонапарта, короля Голландии), чтобы преподнести их своей супруге Марии-Амалии, урожденной принцессе Неаполитанской. Гарнитур состоял из диадемы, ожерелья и серег, позже дополненных брошами. По семейному преданию, некоторые части этого ансамбля могли принадлежать Марии-Антуанетте. Украшение переходило из поколения в поколение по линии Орлеанского дома до 1985 года, когда было приобретено государством.
Из изумрудного гарнитура императрицы Марии-Луизы похищены ожерелье и пара серег. Изумруды — подарок Наполеона своей второй супруге, австрийской эрцгерцогине Марии-Луизе, преподнесенный в день свадьбы в 1810 году. Изготовленный ювелиром Франсуа-Реньо Нито гарнитур включал 38 изумрудов (в том числе 10 грушевидных камней), более тысячи бриллиантов, золото и серебро. После смерти Марии-Луизы комплект украшений перешел к тосканской ветви Габсбургов. Во Франции остались только ожерелье и серьги — они и были выставлены в витрине Галереи Аполлона.
Фотогалерея
Фотографии и истории похищенных драгоценностей
Похищены диадема из жемчуга и бриллиантов, брошь в стиле рокайль и большой бриллиантовый бант для корсажа императрицы Евгении. Брошь — работа Альфреда Бапста, в нее включены два бриллианта в форме сердца, некогда завещанные Людовику XIV кардиналом Мазарини. Огромный бант для корсажа, созданный Франсуа Крамером около 1860 года, состоит из 2634 бриллиантов, установленных в серебре и золоте. Когда-то он служил центральным элементом бриллиантового пояса, изготовленного для императрицы к Всемирной выставке 1855 года.
Диадему в 1853 году создал придворный ювелир Александр-Габриэль Лемонье на основе украшения, принадлежавшего дочери Людовика XVI, герцогине Ангулемской. Она включала жемчуг и почти 2 тыс. бриллиантов из числа драгоценностей Карла X и Людовика XVIII. Императрица предпочитала ее короне, считая менее формальной и куда более стильной и удобной.
Когда пала монархия, Республика продала диадему на знаменитом аукционе 1887 года, проведенном вскоре после принятия закона об изгнании претендентов на престол. Украшение купил некий ювелир, затем в 1890 году князь Турн-и-Таксис приобрел его к своей свадьбе. Лишь в 1992 году, после долгих странствий, диадема вернулась во Францию, когда общество «Друзей Лувра» выкупило ее на аукционе Sotheby’s.
Среди похищенных вещей была и корона императрицы Евгении. Грабители ее в итоге не унесли: она была обнаружена полицией рядом с Лувром вместе с поврежденным футляром, вероятно, преступники потеряли ее при побеге.
Это единственная сохранившаяся корона Второй империи (1852–1870). «Император-мятежник» Наполеон III не был коронован, но в преддверии Всемирной выставки 1855 года, впервые организованной в Париже, он поручил Александру-Габриэлю Лемонье изготовить короны для себя и своей супруги Евгении.
Для «высокой короны» императрицы Евгении было использовано 102 бриллианта из королевских сокровищниц, включая восемь самых крупных камней. К ним Лемонье добавил еще 1250 бриллиантов общим весом 107 карат, 1136 бриллиантов огранки «роза» весом 26 карат и 56 изумрудов, приобретенных самим императором. Корона Наполеона III была уничтожена в 1880-х годах, а драгоценные камни с нее перешли в коллекцию Горной школы. Корона Евгении, напротив, уцелела, потому что была оплачена не из государственного бюджета, а из личных средств императора.
В 1981 году одна из потомков семьи Бонапарт пыталась продать корону французскому государству, но Министерство культуры отказалось выделить для этого средства. Тогда живший в Париже молодой американский коллекционер Роберто Поло приобрел корону и в 1988 году передал ее Лувру.
Как мы видим, главное в этих вещах — не золото и не камни. Главное — славные имена и их роль в истории. Конечно, можно разобрать диадемы и ожерелья и сбыть по частям, но они потеряют огромную долю своей ценности. Камни, кстати, трудно будет продать по отдельности: они огранены по-старинному, легко опознаваемы и по стоимости уступают современным драгоценным камням. Истинная ценность — историческая. Именно поэтому следствие полагает, что речь идет о специальном заказе, поступившем к преступникам от некоего тайного коллекционера императорских реликвий.
Из Лувра унесли не просто драгоценности, а фрагмент самой французской истории. В этом и заключается оскорбительность жеста: это не ограбление ювелирного бутика, а атака на национальную память.
Именно поэтому вмешался Эмманюэль Макрон. Президент Республики заявил: «Кража, совершенная в Лувре, является посягательством на наследие, которое мы храним, ибо оно — наша История». Он пообещал, что похищенные реликвии будут найдены, а виновные предстанут перед судом. Все может быть, неизвестно лишь, сколько это займет времени даже в самом лучшем случае. Ведь за века своего существования эти драгоценности уже видели и грабежи, и войны, и революции, и королей, и императоров, и президентов.