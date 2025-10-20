Бриллианты — лучшие друзья императриц

20 октября Лувр был закрыт для посетителей после случившегося накануне сенсационного ограбления. Полиция продолжает исследовать место преступления, политики спорят о том, кто виноват в уязвимости главной художественной сокровищницы Франции, а музейные работники подсчитывают ущерб — денежный и репутационный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Великолепие места преступления — луврской Галереи Аполлона — придает краже дополнительную демонстративность

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Великолепие места преступления — луврской Галереи Аполлона — придает краже дополнительную демонстративность

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Созданная в XVII веке для Людовика XIV Галерея Аполлона — одно из самых знаменитых помещений Лувра. После пожара 1661 года ее перестраивали Луи Лево и Шарль Лебрен, а почти 200 лет спустя оформление потолков завершил Эжен Делакруа. 41 живописная композиция, 36 скульптурных групп и 28 шпалер мануфактуры Гобеленов рассказывают здесь миф об Аполлоне и прославляют «короля-солнце». Именно в этом зале в 1884 году впервые представили публике собрание королевских драгоценностей.

В галерее, где в минувшее воскресенье произошло кинематографической дерзости ограбление, стоят по центральной оси три бронированные витрины. В них было выставлено то, что сохранилось от французских королевских и императорских драгоценностей. В первой витрине хранятся реликвии времен абсолютной монархии, среди них — знаменитый алмаз «Регент»: белый камень исключительной чистоты весом 140,64 карата, который украшал корону Людовика XV, затем Людовика XVI, парадную шпагу Наполеона Бонапарта, корону Карла X и, наконец, греческую диадему императрицы Евгении, супруги Наполеона III. К счастью, ни «Регент», ни бриллианты «Санси» и «Гортензия» не были похищены преступниками.

Вторая витрина была отведена украшениям эпохи Империи и Реставрации. Третья представляла драгоценности Наполеона III и императрицы Евгении, в том числе одну из двух императорских корон. Именно эти две витрины и атаковали грабители, которые действовали хладнокровно и профессионально.

Грабители знали, что им нужно, и унесли самые исторически значимые экспонаты — те, что не имеют цены, потому что их невозможно заменить.

Хранители музея уже составили список похищенных сокровищ.

Из сапфирового гарнитура королевы Марии-Амалии и Гортензии де Богарне украдены диадема, ожерелье и серьги. Этот ювелирный ансамбль, созданный в начале XIX века, принадлежал двум коронованным дамам, породнившимся соответственно с династией Бонапарт и Орлеанской ветвью Бурбонов.

Луи-Филипп, будущий «король-гражданин», приобрел сапфиры цейлонского происхождения у Гортензии де Богарне, падчерицы Наполеона (и жены его брата Луи Бонапарта, короля Голландии), чтобы преподнести их своей супруге Марии-Амалии, урожденной принцессе Неаполитанской. Гарнитур состоял из диадемы, ожерелья и серег, позже дополненных брошами. По семейному преданию, некоторые части этого ансамбля могли принадлежать Марии-Антуанетте. Украшение переходило из поколения в поколение по линии Орлеанского дома до 1985 года, когда было приобретено государством.

Из изумрудного гарнитура императрицы Марии-Луизы похищены ожерелье и пара серег. Изумруды — подарок Наполеона своей второй супруге, австрийской эрцгерцогине Марии-Луизе, преподнесенный в день свадьбы в 1810 году. Изготовленный ювелиром Франсуа-Реньо Нито гарнитур включал 38 изумрудов (в том числе 10 грушевидных камней), более тысячи бриллиантов, золото и серебро. После смерти Марии-Луизы комплект украшений перешел к тосканской ветви Габсбургов. Во Франции остались только ожерелье и серьги — они и были выставлены в витрине Галереи Аполлона.

Фотогалерея Фотографии и истории похищенных драгоценностей Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Диадема и ожерелье из парюры королевы Гортензии

Парюра, для которой были использованы цейлонские сапфиры природной окраски, была создана неизвестным мастером в 1-й трети XIX века, предположительно для дочери императрицы Жозефины, королевы Голландии Гортензии Богарне. Диадема украшена 24 сапфирами (10 мелких и 14 крупных) и 1083 бриллиантами. Ожерелье состоит из 8 подвижно закрепленных сапфиров разного размера и 631 бриллианта Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Серьга (одна из пары) из парюры королевы Гортензии (на фото: слева и справа)

Украшена двумя сапфирами (круглым и каплевидным) и 59 бриллиантами Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre Корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III.

Была найдена сломанной рядом с музеем после ограбления. Корона изготовлена в XIX веке, украшена золотыми орлами, 1354 бриллиантами и 56 изумрудами Фото: Maeva Destombes / Hans Lucas / AFP Брошь-реликварий императрицы Евгении

Создана ювелиром Полем-Альфредом Бапстом в 1855 году. Изделие из золота украшено 92 бриллиантами, включая два солитера «Мазарини» с камзола Людовика XIV Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre Ожерелье и серьги из парюры императрицы Марии-Луизы

Изумрудная парюра, состоящая из диадемы, ожерелья, пары серег и гребня для волос, была изготовлена ювелиром Франсуа-Рено Нито (1779–1853) по заказу Наполеона. Преподнесена императором своей невесте Марие-Луизе Австрийской в марте 1810 года, незадолго до свадьбы. В отличие от других украшений, бывших собственностью короны, парюра была личной собственностью императрицы. Ожерелье состоит из 32 изумрудов, включая 10 грушевидных, и 1138 бриллиантов, из которых 874 бриллиантовой огранки и 264 огранки «роза». Центральный изумруд овальной формы весом в 13,75 карата имеет восьмигранную огранку Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Тиара императрицы Евгении

Создана в Париже вскоре после женитьбы Наполеона III на Евгении Монтихо в 1853 году. Сделана из позолоченного серебра и украшена 212 жемчужинами, включая 17 грушевидных, 1998 бриллиантами и 992 алмазами Фото: Maeva Destombes / Hans Lucas / AFP Большой бант для корсажа императрицы Евгении

Брошь в виде банта с двумя длинными кисточками украшают 2438 бриллиантов и 196 камней огранки «роза». Около 1864 года брошь была переделана из пояса, созданного ювелиром Франсуа Крамером в 1855 году. Этот пояс императрица надевала 25 августа 1855 года в Версале, на приеме в честь визита королевы Виктории Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre Следующая фотография 1 / 7 Диадема и ожерелье из парюры королевы Гортензии

Парюра, для которой были использованы цейлонские сапфиры природной окраски, была создана неизвестным мастером в 1-й трети XIX века, предположительно для дочери императрицы Жозефины, королевы Голландии Гортензии Богарне. Диадема украшена 24 сапфирами (10 мелких и 14 крупных) и 1083 бриллиантами. Ожерелье состоит из 8 подвижно закрепленных сапфиров разного размера и 631 бриллианта Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Серьга (одна из пары) из парюры королевы Гортензии (на фото: слева и справа)

Украшена двумя сапфирами (круглым и каплевидным) и 59 бриллиантами Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre Корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III.

Была найдена сломанной рядом с музеем после ограбления. Корона изготовлена в XIX веке, украшена золотыми орлами, 1354 бриллиантами и 56 изумрудами Фото: Maeva Destombes / Hans Lucas / AFP Брошь-реликварий императрицы Евгении

Создана ювелиром Полем-Альфредом Бапстом в 1855 году. Изделие из золота украшено 92 бриллиантами, включая два солитера «Мазарини» с камзола Людовика XIV Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre Ожерелье и серьги из парюры императрицы Марии-Луизы

Изумрудная парюра, состоящая из диадемы, ожерелья, пары серег и гребня для волос, была изготовлена ювелиром Франсуа-Рено Нито (1779–1853) по заказу Наполеона. Преподнесена императором своей невесте Марие-Луизе Австрийской в марте 1810 года, незадолго до свадьбы. В отличие от других украшений, бывших собственностью короны, парюра была личной собственностью императрицы. Ожерелье состоит из 32 изумрудов, включая 10 грушевидных, и 1138 бриллиантов, из которых 874 бриллиантовой огранки и 264 огранки «роза». Центральный изумруд овальной формы весом в 13,75 карата имеет восьмигранную огранку Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Тиара императрицы Евгении

Создана в Париже вскоре после женитьбы Наполеона III на Евгении Монтихо в 1853 году. Сделана из позолоченного серебра и украшена 212 жемчужинами, включая 17 грушевидных, 1998 бриллиантами и 992 алмазами Фото: Maeva Destombes / Hans Lucas / AFP Большой бант для корсажа императрицы Евгении

Брошь в виде банта с двумя длинными кисточками украшают 2438 бриллиантов и 196 камней огранки «роза». Около 1864 года брошь была переделана из пояса, созданного ювелиром Франсуа Крамером в 1855 году. Этот пояс императрица надевала 25 августа 1855 года в Версале, на приеме в честь визита королевы Виктории Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre Смотреть

Похищены диадема из жемчуга и бриллиантов, брошь в стиле рокайль и большой бриллиантовый бант для корсажа императрицы Евгении. Брошь — работа Альфреда Бапста, в нее включены два бриллианта в форме сердца, некогда завещанные Людовику XIV кардиналом Мазарини. Огромный бант для корсажа, созданный Франсуа Крамером около 1860 года, состоит из 2634 бриллиантов, установленных в серебре и золоте. Когда-то он служил центральным элементом бриллиантового пояса, изготовленного для императрицы к Всемирной выставке 1855 года.

Диадему в 1853 году создал придворный ювелир Александр-Габриэль Лемонье на основе украшения, принадлежавшего дочери Людовика XVI, герцогине Ангулемской. Она включала жемчуг и почти 2 тыс. бриллиантов из числа драгоценностей Карла X и Людовика XVIII. Императрица предпочитала ее короне, считая менее формальной и куда более стильной и удобной.

Когда пала монархия, Республика продала диадему на знаменитом аукционе 1887 года, проведенном вскоре после принятия закона об изгнании претендентов на престол. Украшение купил некий ювелир, затем в 1890 году князь Турн-и-Таксис приобрел его к своей свадьбе. Лишь в 1992 году, после долгих странствий, диадема вернулась во Францию, когда общество «Друзей Лувра» выкупило ее на аукционе Sotheby’s.

Среди похищенных вещей была и корона императрицы Евгении. Грабители ее в итоге не унесли: она была обнаружена полицией рядом с Лувром вместе с поврежденным футляром, вероятно, преступники потеряли ее при побеге.

Это единственная сохранившаяся корона Второй империи (1852–1870). «Император-мятежник» Наполеон III не был коронован, но в преддверии Всемирной выставки 1855 года, впервые организованной в Париже, он поручил Александру-Габриэлю Лемонье изготовить короны для себя и своей супруги Евгении.

Для «высокой короны» императрицы Евгении было использовано 102 бриллианта из королевских сокровищниц, включая восемь самых крупных камней. К ним Лемонье добавил еще 1250 бриллиантов общим весом 107 карат, 1136 бриллиантов огранки «роза» весом 26 карат и 56 изумрудов, приобретенных самим императором. Корона Наполеона III была уничтожена в 1880-х годах, а драгоценные камни с нее перешли в коллекцию Горной школы. Корона Евгении, напротив, уцелела, потому что была оплачена не из государственного бюджета, а из личных средств императора.

В 1981 году одна из потомков семьи Бонапарт пыталась продать корону французскому государству, но Министерство культуры отказалось выделить для этого средства. Тогда живший в Париже молодой американский коллекционер Роберто Поло приобрел корону и в 1988 году передал ее Лувру.

Как мы видим, главное в этих вещах — не золото и не камни. Главное — славные имена и их роль в истории. Конечно, можно разобрать диадемы и ожерелья и сбыть по частям, но они потеряют огромную долю своей ценности. Камни, кстати, трудно будет продать по отдельности: они огранены по-старинному, легко опознаваемы и по стоимости уступают современным драгоценным камням. Истинная ценность — историческая. Именно поэтому следствие полагает, что речь идет о специальном заказе, поступившем к преступникам от некоего тайного коллекционера императорских реликвий.

Из Лувра унесли не просто драгоценности, а фрагмент самой французской истории. В этом и заключается оскорбительность жеста: это не ограбление ювелирного бутика, а атака на национальную память.

Именно поэтому вмешался Эмманюэль Макрон. Президент Республики заявил: «Кража, совершенная в Лувре, является посягательством на наследие, которое мы храним, ибо оно — наша История». Он пообещал, что похищенные реликвии будут найдены, а виновные предстанут перед судом. Все может быть, неизвестно лишь, сколько это займет времени даже в самом лучшем случае. Ведь за века своего существования эти драгоценности уже видели и грабежи, и войны, и революции, и королей, и императоров, и президентов.

Алексей Тарханов, Париж