Главные события недели 26 октября — 1 ноября в Черноземье
Выбор редакции «Ъ-Черноземье»
До конца года еще два месяца, но в Черноземье уже обсуждают, на что хватит денег в следующем и какие правила ждут бизнес. Воронежский минфин делает ставку на накопленные остатки, депутаты спорят о запрете вейпов, а промышленники уточняют сроки запуска новых производств. Эти планы соседствуют с сообщениями о последствиях атак: в Воронеже уточняли число пострадавших, в Орле продолжали находить погибших под завалами завода.
В Воронежской области обсудили проект бюджета на 2027 год: расходы составят 248,5 млрд руб., доходы — 226,7 млрд руб., дефицит — 21,8 млрд руб. Основную часть разрыва минфин рассчитывает покрыть накопленными остатками. Эксперты оценили риски такого подхода, а «Ъ-Черноземье» разобрался, как меняются приоритеты расходов
Малый бизнес Черноземья осваивает автоматизированную упрощенную систему налогообложения: за семь месяцев ее выбрали 18,7 тыс. организаций и предпринимателей. Лидируют Орловская и Белгородская области. Однако сокращение отчетности и освобождение от основных страховых взносов не гарантируют экономии: эксперты объяснили, кому повышенные ставки могут оказаться невыгодны
Перспектива запрета вейпов в Воронежской области вызвала спор о границах государственного регулирования. Одни участники обсуждения требуют полного запрета продаж, другие опасаются теневого рынка. Депутаты и чиновники подготовят законопроект, но единства в выборе ограничений пока нет
Девять вузов Черноземья вошли в рейтинг «Три миссии университета», однако за неизменным количеством участников скрылась смена позиций. Курский Юго-Западный госуниверситет появился в списке вместо Тамбовского технического университета, а прежний лидер макрорегиона — Белгородский госуниверситет — опустился в более низкую группу
ГК «Агроэко» готовит к запуску в 2027 году комбикормовый завод в Новохоперске Воронежской области стоимостью более 7,5 млрд руб. Ранее предприятие планировали ввести до конца 2026-го. Его мощности позволят выпускать до 420 тыс. т кормов в год
«Моторинвест» планирует наладить в Липецкой области сборку флагманского кроссовера Voyah Taishan со сваркой и окраской кузовов в 2027 году. Если проект реализуют, на местном конвейере будет представлен весь российский модельный ряд марки
Крупнейшая атака беспилотников на Воронежскую область 26 октября унесла жизни трех человек, пострадали 39, включая троих детей. Повреждены жилые дома, предприятия и пассажирский поезд; последствия удара временно нарушили движение по железной дороге
В Орле поиски под завалами завода, атакованного 23 октября, продолжились на этой неделе. 27 октября нашли тело последнего пропавшего без вести: число погибших выросло с четырех до пяти. Пострадавшими признаны 17 человек
Федеральная антимонопольная служба проверила структуры «Эфко» с головным офисом в Белгородской области и «Благо» с заводом в Воронежской области на признаки сговора. Сами холдинги связали внимание регулятора со снижением закупочных цен на подсолнечник на фоне высокого урожая
Белгородский «Транспорт будущего» возобновил отгрузки после проверок на фоне уголовного дела о хищениях при поставках беспилотников. Компания также предъявила бывшему руководителю Юрию Козаренко иск на 9,8 млн руб.
Орловский производитель промышленного холодильного оборудования «Фриголайн Евразия» сменил прямого собственника: вместо компании из ОАЭ им стал московский «Фригохолд». Перестройка структуры владения последовала за выходом греческого концерна Frigoglass из российского бизнеса
Компания экс-депутата Госдумы Александра Жупикова расширяет ЖК «Гармония» в Тамбове: второй дом на 142 квартиры оценен в 816 млн руб. Его ввод запланирован на конец 2028 года
Банкротство подрядчика орловского медцентра «Титаник» сопровождается требованиями заказчика на 2,3 млрд руб. Власти объяснили их нарушением контрактных обязательств, включая сроки. Строительство продолжается, готовность объекта оценивается в 87%
В Курской области ликвидация организаций более чем вдвое опередила регистрацию новых: за девять месяцев закрылись 750 юридических лиц, появились — 338
Дело о предполагаемом хищении 45 млн руб. при реконструкции Петровской набережной в Воронеже дошло до суда. Обвиняемыми стали Евгений Шишкин, Александр Ким, Виталий Жебин и владелец подрядных компаний Алексей Алексеенко
Финансовые возможности Белгородской области отразились на поддержке семей погибших на СВО военнослужащих: региональную часть выплаты сократили с 3 млн до 1 млн руб. Новый размер применяется к заявлениям, поступившим после 19 октября
В правительстве Белгородской области сменилось руководство министерства спорта. Валерий Сирюшов покинул пост после полутора лет работы, обязанности министра временно исполняет его заместитель Елена Шеенко
Правительство России одобрило федеральный грант на 8 млрд руб. для межвузовского кампуса в Липецке. Строительство на площадке недостроенного комплекса «Катящихся камней» намечено на 2028–2033 годы, поступление федеральных средств — с 2031-го