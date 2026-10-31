Главные события недели 26 октября — 1 ноября в Черноземье

До конца года еще два месяца, но в Черноземье уже обсуждают, на что хватит денег в следующем и какие правила ждут бизнес. Воронежский минфин делает ставку на накопленные остатки, депутаты спорят о запрете вейпов, а промышленники уточняют сроки запуска новых производств. Эти планы соседствуют с сообщениями о последствиях атак: в Воронеже уточняли число пострадавших, в Орле продолжали находить погибших под завалами завода.