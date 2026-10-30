«Агроэко» запустит комбикормовый завод за 7,5 млрд в Воронежской области в 2027 году
Завод «Агроэко» за 7,5 млрд в Воронежской области запустят в 2027 году
Итоговая проверка завершенного строительством комбикормового завода № 4 ГК «Агроэко» в Новохоперске Воронежской области запланирована на начало 2027 года. Сейчас на предприятии идут пусконаладочные работы, сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе группы. Инвестиции в проект превысили 7,5 млрд руб. Ранее в региональном правительстве заявляли, что ввод завода в эксплуатацию планировался до конца 2026 года.
Завершающей, шестой очередью предприятия стал цех по производству полножирной экспандированной сои мощностью 10 т в час. По уточненным данным компании, плановую проверку его строительства инспекция Госстройнадзора Воронежской области провела 21 октября. Замечаний по ее итогам не было.
В «Агроэко» пояснили, что запуск цеха позволит укрепить собственную кормовую базу, снизить себестоимость кормовой корзины и повысить питательность комбикормов. Объем выпуска полножирной сои будут определять исходя из потребностей животноводческого направления холдинга.
По данным группы, строительство четвертого комбикормового завода в ее составе началось в 2024 году. Проектная мощность предприятия составит до 420 тыс. т кормов в год, или 50 т в час. Этого объема достаточно для откорма более 1,2 млн свиней и производства около 150 тыс. т мяса. Элеватор сможет принимать до 4,8 тыс. т зерна в сутки и единовременно хранить до 180 тыс. т. В составе завода предусмотрены две независимые линии гранулирования и склад готовой продукции вместимостью 3,2 тыс. т.
Предприятие намерено использовать зерно собственного производства, а также закупать сырье у аграриев Воронежской области и соседних регионов. Основную часть кормов направят на свинокомплексы «Агроэко», в дальнейшем планируются поставки сторонним потребителям.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», к сентябрю на площадке были готовы элеватор, склад мучнистого сырья, производственный цех и административно-бытовой корпус с испытательной лабораторией. Специалисты настраивали энергосистему, а элеватор уже принял первую партию зерна.
За последние 15 лет «Агроэко» вложила в экономику Новохоперского района 21 млрд руб., создав около 1 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций группы в производственные площадки Воронежской области к началу осени оценивался примерно в 100 млрд руб.