«Агроэко» запустит комбикормовый завод за 7,5 млрд в Воронежской области в 2027 году

По данным группы, строительство четвертого комбикормового завода в ее составе началось в 2024 году. Проектная мощность предприятия составит до 420 тыс. т кормов в год, или 50 т в час. Этого объема достаточно для откорма более 1,2 млн свиней и производства около 150 тыс. т мяса. Элеватор сможет принимать до 4,8 тыс. т зерна в сутки и единовременно хранить до 180 тыс. т. В составе завода предусмотрены две независимые линии гранулирования и склад готовой продукции вместимостью 3,2 тыс. т.