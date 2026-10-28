Белгородский производитель БПЛА рассказал о проверках после возбуждения дела

Летом Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО владельца ГК «Эфко» Валерия Кустова, гендиректора и акционера УК «Эфко» Евгения Ляшенко, замдиректора по развитию группы Екатерину Кустову (невестка Валерия Кустова) и замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половчени, а также директора по стратегическому развитию «Эфко» Владислава Романцева. Следственный департамент МВД обвиняет основателя ГК и топ-менеджеров компании в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК) в особо крупном размере. По тому же делу проходят гендиректор «ОптТорга» Александр Гудков и глава компании «Транспорт будущего Самара» (дочерняя компания «Транспорта будущего») Илья Сидоров, а также бывший руководитель «Транспорта будущего» Юрий Козаренко. Все трое в начале сентября получили подписку о невыезде в качестве меры пресечения.