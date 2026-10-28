Белгородский производитель БПЛА рассказал о проверках после возбуждения дела
В белгородском «Транспорте будущего» провели проверки после возбуждения дела
Белгородский разработчик беспилотников ООО «Транспорт будущего» прошел ряд проверок после возбуждения уголовного дела о мошенническом хищении 3 млрд руб. при поставках БПЛА в отношении экс-главы компании Юрия Козаренко и топ-менеджеров ГК «Эфко», которая ранее контролировала компанию. Генеральный директор организации Андрей Лебедев отметил в ходе брифинга, что после их завершения отгрузки продукции были возобновлены.
Господин Лебедев добавил, что «Транспорту будущего» «неприятен такой фон», однако в этой ситуации можно найти плюсы. По его словам, в ходе проверок представители Минобороны РФ были конструктивно придирчивы. «Нам это тоже на руку, потому что мы не хотим, чтобы наша продукция поставлялась туда без проверок»,— отметил генеральный директор компании.
В конце октября «Транспорт будущего» и самарское АО «Инновационные беспилотные системы обратились в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Юрию Козаренко. Сумма требований составила 9,8 млн руб. Суд принял заявление к производству, решив рассмотреть его в закрытом режиме. Ближайшее заседание по делу запланировано на 30 ноября.
В ходе брифинга спикеры отказались комментировать разбирательство, сославшись на то, что встреча посвящена другой теме.
Летом Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО владельца ГК «Эфко» Валерия Кустова, гендиректора и акционера УК «Эфко» Евгения Ляшенко, замдиректора по развитию группы Екатерину Кустову (невестка Валерия Кустова) и замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половчени, а также директора по стратегическому развитию «Эфко» Владислава Романцева. Следственный департамент МВД обвиняет основателя ГК и топ-менеджеров компании в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК) в особо крупном размере. По тому же делу проходят гендиректор «ОптТорга» Александр Гудков и глава компании «Транспорт будущего Самара» (дочерняя компания «Транспорта будущего») Илья Сидоров, а также бывший руководитель «Транспорта будущего» Юрий Козаренко. Все трое в начале сентября получили подписку о невыезде в качестве меры пресечения.
По версии следствия, в марте 2025 года компания «Транспорт будущего Самара» получила от Минпромторга РФ субсидию в 88,5 млн руб. Как полагает МВД, средства выделили на основании фиктивного договора о поставках со скидкой 79 беспилотных авиационных систем мультироторного типа С-80 подконтрольному господину Кустову ООО «ОптТорг». Эти действия расценили как растрату. Основное обвинение в хищении свыше 3 млрд руб. связано с контрактами на поставку 375 БПЛА, которые в 2024 году Минобороны заключило с «ОптТоргом». Следствие сочло их непригодными для использования в зоне спецоперации.