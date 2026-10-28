«Моторинвест» будет собирать флагманский кроссовер Voyah в Липецкой области
«Моторинвест» также выпускает в Липецкой области электромобили Evolute и является официальным дистрибьютором брендов Voyah, Dongfeng и M-Hero в России.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», сборку сначала электромобилей Evolute на площадке «Моторинвеста» в деревне Гребенкино запустили в сентябре 2022 года. На первом этапе автомобили собирали из китайских машинокомплектов крупноузловым методом. Общий объем заявленных инвестиций в проект производства электромобилей и гибридов за весь срок реализации оценивали в 13 млрд руб.
В январе 2025 года предприятие начало собирать гибридные Voyah Free и Dream. В марте того же года в пресс-службе «Моторинвеста» сообщили «Ъ-Черноземье» о планах выпуска седана Voyah Passion. К июню 2026 года Passion уже вовсю собирали на липецкой площадке. Запуск сборки Taishan позволит расширить локализованную линейку марки до четырех моделей.
В июле 2025 года управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников оценивал текущие вложения в модернизацию производства примерно в 1 млрд руб. Средства направляли на реконструкцию цеха окраски и повышение автоматизации: компания заявляла о намерении перевести Evolute и Voyah с крупноузловой сборки на сварку, окраску и мелкоузловую сборку не позднее первого квартала 2026 года.
Как также сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в будущем завод электрокаров под Липецком могут преобразовать в индустриальный парк: Минпромторг РФ и министерство промышленности, инвестиций и науки Липецкой области утвердили соответствующую концепцию. Целью является создание базы для предприятий машиностроения, выпуска автокомпонентов и смежных отраслей.