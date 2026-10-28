«Моторинвест» будет собирать флагманский кроссовер Voyah в Липецкой области

Флагман Voyah на российском рынке представляет собой полноразмерный полноприводный кроссовер с тремя рядами сидений и шестью местами. Два электромотора выдают суммарную пиковую мощность 517 л. с. Бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 л в последовательной гибридной установке работает как генератор: заряжает тяговую батарею, а колеса вращают электромоторы. По заявлениям производителя, на электротяге автомобиль способен пройти в идеальных условиях до 280 км, суммарный запас хода с использованием бензина достигает 1120 км. До конца года бренд планирует предложить в России и пятиместную версию.