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Черноземье

«Моторинвест» будет собирать флагманский кроссовер Voyah в Липецкой области

Локализовать сборку гибрида Voyah Taishan в России планируют в 2027 году
На заводе электромобилей в Липецкой области (дистрибьютор — ООО «Моторинвест», производственное юрлицо — АО «Эвиа») в 2027 году планируют начать сборку кроссовера Voyah Taishan — флагманской модели китайского премиального бренда. Об этом стало известно «Ъ-Черноземье» в ходе презентации автомобиля у дилера «Voyah Центр Воронеж», входящего в ГК «А-Драйв».
Презентация автомобиля Voyah Taishan в Воронеже
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Презентация автомобиля Voyah Taishan в Воронеже

Voyah Центр Воронеж

Презентация автомобиля Voyah Taishan в Воронеже
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Презентация автомобиля Voyah Taishan в Воронеже

Voyah Центр Воронеж

Если планы реализуются, на конвейере липецкого предприятия в деревне Гребенкино Краснинского района будет представлен весь российский модельный ряд Voyah: к среднеразмерному кроссоверу Free, седану Passion (обе модели собирают в гибридной версии) и минивэну Dream (ожидается сборка и рестайлинговой версии) присоединится флагман Taishan. По данным «Ъ-Черноземье», его средняя розничная стоимость у дилеров составляет порядка 10 млн руб. с НДС.
По данным «Ъ-Черноземье», «Моторинвест» планирует наладить на липецкой площадке сборку Voyah Taishan со сваркой и окраской кузовов. Сейчас компания совместно с китайскими специалистами ведет на заводе пусконаладочные работы.
Флагман Voyah на российском рынке представляет собой полноразмерный полноприводный кроссовер с тремя рядами сидений и шестью местами. Два электромотора выдают суммарную пиковую мощность 517 л. с. Бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 л в последовательной гибридной установке работает как генератор: заряжает тяговую батарею, а колеса вращают электромоторы. По заявлениям производителя, на электротяге автомобиль способен пройти в идеальных условиях до 280 км, суммарный запас хода с использованием бензина достигает 1120 км. До конца года бренд планирует предложить в России и пятиместную версию.

«Моторинвест» также выпускает в Липецкой области электромобили Evolute и является официальным дистрибьютором брендов Voyah, Dongfeng и M-Hero в России.

На презентации Voyah Taishan в Воронеже 23 октября липецкое и черноземное происхождение автомобилей после локализации сборки стало одним из аргументов в выступлении гендиректора и владельца ГК «А-Драйв» Аркадия Залана. «Автомобили Voyah уже собираются в Липецкой области»,— напомнил господин Залан, охарактеризовав их словами «наши черноземные ребята». «Сегодня время новых возможностей и новых технологий»,— добавил он.
По данным «Ъ-Черноземье», воронежский дилер уже начал контрактование машин.

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Презентация Voyah Taishan в Воронеже в конце минувшей недели собрала более 150 гостей и стала светским мероприятием, проводить которое помогал шоумен Александр Ревва. Он совместил роль ведущего с музыкальным выступлением: в вечерней части вышел к гостям как певец Артур Пирожков. Среди встреченных «Ъ-Черноземье» на презентации гостей выделялись руководители воронежских филиалов банков, топ-менеджеры крупных строительных предприятий, несколько высокопоставленных представителей госсектора.

  • Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», сборку сначала электромобилей Evolute на площадке «Моторинвеста» в деревне Гребенкино запустили в сентябре 2022 года. На первом этапе автомобили собирали из китайских машинокомплектов крупноузловым методом. Общий объем заявленных инвестиций в проект производства электромобилей и гибридов за весь срок реализации оценивали в 13 млрд руб.

  • В январе 2025 года предприятие начало собирать гибридные Voyah Free и Dream. В марте того же года в пресс-службе «Моторинвеста» сообщили «Ъ-Черноземье» о планах выпуска седана Voyah Passion. К июню 2026 года Passion уже вовсю собирали на липецкой площадке. Запуск сборки Taishan позволит расширить локализованную линейку марки до четырех моделей.

  • В июле 2025 года управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников оценивал текущие вложения в модернизацию производства примерно в 1 млрд руб. Средства направляли на реконструкцию цеха окраски и повышение автоматизации: компания заявляла о намерении перевести Evolute и Voyah с крупноузловой сборки на сварку, окраску и мелкоузловую сборку не позднее первого квартала 2026 года.

  • Как также сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в будущем завод электрокаров под Липецком могут преобразовать в индустриальный парк: Минпромторг РФ и министерство промышленности, инвестиций и науки Липецкой области утвердили соответствующую концепцию. Целью является создание базы для предприятий машиностроения, выпуска автокомпонентов и смежных отраслей.

Сергей Калашников