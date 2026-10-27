Орловские власти назвали основание для требований на 2,3 млрд к подрядчику «Титаника»
Орловские власти прокомментировали требование 2,3 млрд со строителя «Титаника»
Требования на 2,3 млрд руб., которые заявило казенное учреждение «Орелгосзаказчик» в рамках банкротного дела подрядчика «Титаника» ООО «Стрела» Геннадия Федорова, основаны на условиях контракта. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в правительстве региона, подчеркнув, что соглашение предусматривает ответственность подрядчика за нарушение принятых обязательств, в том числе сроков выполнения работ.
Власти региона уточнили, что после введения наблюдения в отношении подмосковной «Стрелы» в августе 2026 года требования к ней можно заявить только в рамках ее банкротного дела — такие условия диктует федеральное законодательство. «Обращение в суд с таким заявлением — обязанность государственного заказчика, а не его выбор: иначе интересы областного бюджета остались бы без защиты. Состав и размер требований проверяет арбитражный суд с участием всех заинтересованных лиц. До того как суд выскажется, давать публичные оценки по существу спора было бы некорректно по отношению и к суду, и к другим участникам дела»,— рассказали в облправительстве.
Власти региона при этом подчеркнули, что процедура наблюдения не прекращает действие заключенного в конце 2022 года госконтракта и не лишает подрядчика возможности исполнять обязательства по нему. В связи с этим строительство «Титаника» продолжается, принятые работы оплачиваются. Общая готовность объекта на сегодня составляет 87,28%. Там ведутся работы по прокладке вентиляции, слаботочных сетей и сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения. Их преимущественно проводят субподрядные организации, наименования которых в правительстве не раскрыли. Предусмотренный с 2022 года объем вложений в проект не изменился и составляет 7,3 млрд руб.
Месяц назад Арбитражный суд Орловской области принял иск «Орелгосзаказчика» к администрации губернатора и правительства области. В облправительстве «Ъ-Черноземье» рассказывали, что спор касается «определения единого правового подхода к процессу строительства и закупки медицинской техники» для «Титаника».
Орловский «Титаник» получил свое прозвище из-за того, что строится с 2006 года. На последней встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Андрей Клычков заявил, что работы должны быть завершены до конца 2026-го. По условиям контракта со «Стрелой» медцентр требовалось достроить до конца 2024 года. Из-за того что подрядчик не уложился в сроки, действие соглашения продлили до полного исполнения обязательств.