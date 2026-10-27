Орловский производитель холодильников перешел под контроль российской компании

ООО «Фригогласс Евразия» было зарегистрировано в Орле в 1997 году. Основной вид деятельности — производство промышленного холодильного и морозильного оборудования. По итогам 2025 года предприятие получило 6,4 млрд руб. выручки (-23%, годом ранее — 8,3 млрд руб.) и 468 млн руб. чистой прибыли (+532%, 74 млн руб.).

По собственным данным, концерн «Фриголайн» работает во многих странах Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока, включая производственные центры в Румынии, России, Греции, Индии, Индонезии, Южной Африке и Нигерии, а также офисы продаж в Венгрии, Германии, Польше, Норвегии, Турции и Кении. Клиентская база компании состоит из боттлеров Coca-Cola Company (Coca-Cola Hellenic, Coca-Cola European Partners, BIG, Coca-Cola Amatil, Coca-Cola Sabco), пивоваров (Heineken, SABMiller, Carlsberg, ABInBev, Efes), Pepsi и молочных компаний (Nestle, Danone).

Стекольное производство состоит из двух стекольных заводов с тремя печами, двух заводов по производству пластиковых ящиков и одного завода по производству металлических коронок в Нигерии.