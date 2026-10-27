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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Черноземье

Орловский производитель холодильников перешел под контроль российской компании

Накануне единственным владельцем орловского ООО «Фриголайн Евразия» (до 22 июня — «Фригогласс Евразия») стало московское ООО «Фригохолд». Уставный капитал при этом не изменился и составляет 154,1 млн руб. Руководителем остается Расулджон Расулов, возглавивший завод в марте 2025 года. Это следует из выписки ЕГРЮЛ. С конца мая прямым владельцем предприятия указывалась Veritas Investment Management Limited из ОАЭ.

По данным Rusprofile, ООО «Фригохолд» было зарегистрировано в Москве в 2026 году для деятельности холдинговых компаний. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственный собственник и генеральный директор — Андрей Яновский. Он также владеет и руководит столичными ООО «Ресурс» (деятельность головых офисов) и ООО «Менеджмент будущего» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).

До конца мая 99,96% компании принадлежало нидерландскому ООО «Фригоинвест холдингс Б. В.», 0,04% — кипрскому ООО «Фригогласс сайпрус лимитед».Тогда смена собственника произошла на фоне заявления греческого концерна Frigoglass о завершении продажи российского бизнеса неназванному стратегическому инвестору и полном выходе из РФ.
После этого ООО «Фригогласс Евразия» сменило название на ООО «Фриголайн Евразия». «Меняется только название бренда — юридическое лицо, завод, команда и клиентские обязательства сохраняются»,— сообщали в компании.

ООО «Фригогласс Евразия» было зарегистрировано в Орле в 1997 году. Основной вид деятельности — производство промышленного холодильного и морозильного оборудования. По итогам 2025 года предприятие получило 6,4 млрд руб. выручки (-23%, годом ранее — 8,3 млрд руб.) и 468 млн руб. чистой прибыли (+532%, 74 млн руб.).

По собственным данным, концерн «Фриголайн» работает во многих странах Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока, включая производственные центры в Румынии, России, Греции, Индии, Индонезии, Южной Африке и Нигерии, а также офисы продаж в Венгрии, Германии, Польше, Норвегии, Турции и Кении. Клиентская база компании состоит из боттлеров Coca-Cola Company (Coca-Cola Hellenic, Coca-Cola European Partners, BIG, Coca-Cola Amatil, Coca-Cola Sabco), пивоваров (Heineken, SABMiller, Carlsberg, ABInBev, Efes), Pepsi и молочных компаний (Nestle, Danone).

Стекольное производство состоит из двух стекольных заводов с тремя печами, двух заводов по производству пластиковых ящиков и одного завода по производству металлических коронок в Нигерии.

В конце мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Центрального округа отклонил кассационную жалобу СРЛ «Фригогласс Румыния» на решения нижестоящих инстанций о взыскании с компании €1 млн в пользу тогда еще ООО «Фригогласс Евразия». Истец заявлял задолженность по агентским договорам и договорам цессии.
Алина Морозова