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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Черноземье

Липецкая область получит 8 млрд рублей на строительство межвузовского кампуса

Правительство России одобрило выделение Липецкой области федерального гранта в размере 8 млрд руб. для создания межвузовского кампуса. Строительство намечено на 2028–2033 годы. Поступление федеральных средств начнется в 2031-м. Об этом губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем канале в «Максе».
Проект межвузовского кампуса в Липецке

Проект межвузовского кампуса в Липецке

Канал в «Максе» губернатора Игоря Артамонова

Кампус построят в Липецке на площадке недостроенного спортивного комплекса «Катящихся камней». Проект предусматривает зоны для занятий спортом и бассейн, деловой центр для форумов и конференций, лабораторный корпус, технопарк и жилье гостиничного типа для преподавателей и студентов.
Резидентами станут Липецкий государственный технический университет, Липецкий государственный педагогический университет, Елецкий государственный университет и Липецкий филиал РАНХиГС. Здесь планируют готовить специалистов по наукоемким направлениям, востребованным в региональной экономике, а также организовать дополнительное профессиональное образование для работников предприятий.
«Несколько лет мы добивались этого решения. Готовили проект, отстаивали его, доказывали, насколько он нужен региону. И вот получилось»,— отметил губернатор.
Помимо федерального гранта, финансирование обеспечат областной бюджет и предприятия-партнеры, которые также будут участвовать в развитии кампуса.

Липецкий кампус вошел в число 19 проектов, отобранных Министерством образования и науки России в 17 городах в рамках четвертого отбора федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». Всего поступили 32 заявки от 25 регионов из семи федеральных округов. При оценке учитывались потенциал территории и влияние будущего кампуса на ее научно-технологическое и социально-экономическое развитие. Программа реализуется по поручению президента Владимира Путина: к 2036 году в стране планируется создать не менее 40 университетских кампусов. В целом площадь объектов, планируемых к строительству в рамках отобранных проектов, составит около 2 млн кв. м. В кампусах создадут 29 тыс. мест для проживания студентов, научных сотрудников и преподавателей. Общий объем финансирования проектов оценивается в 474 млрд руб., из них 224 млрд руб. предусмотрены из федерального бюджета, 85 млрд руб. — из региональных бюджетов, еще 165 млрд руб. поступят из внебюджетных источников.

О планах разместить объект на площадке «Катящихся камней» «Ъ-Черноземье» сообщал еще в ноябре 2024 года. Позднее господин Артамонов подтвердил эту информацию во время своего прямого эфира.
Кабира Гасанова