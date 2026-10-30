Липецкая область получит 8 млрд рублей на строительство межвузовского кампуса

Липецкий кампус вошел в число 19 проектов, отобранных Министерством образования и науки России в 17 городах в рамках четвертого отбора федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». Всего поступили 32 заявки от 25 регионов из семи федеральных округов. При оценке учитывались потенциал территории и влияние будущего кампуса на ее научно-технологическое и социально-экономическое развитие. Программа реализуется по поручению президента Владимира Путина: к 2036 году в стране планируется создать не менее 40 университетских кампусов. В целом площадь объектов, планируемых к строительству в рамках отобранных проектов, составит около 2 млн кв. м. В кампусах создадут 29 тыс. мест для проживания студентов, научных сотрудников и преподавателей. Общий объем финансирования проектов оценивается в 474 млрд руб., из них 224 млрд руб. предусмотрены из федерального бюджета, 85 млрд руб. — из региональных бюджетов, еще 165 млрд руб. поступят из внебюджетных источников.