ФБР обвинило северокорейскую группировку в атаке на криптобиржу Binance
ФБР обвинило северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor в краже более $6 млрд с криптобиржи Binance. Об этом сообщается в публикации на сайте ведомства.
ФБР, Секретная служба и отдел уголовных расследований Налогового управления США пришли к выводу, что сейчас участники группировки конвертируют похищенные активы в другие криптовалюты — преимущественно в Ethereum (ETH). Ожидается, что дальше деньги будут отмывать через DeFi-сервисы и мгновенные обменники.
Спецслужба опубликовала адреса более 600 криптовалютных кошельков. Она призвала участников сектора — владельцев блокчейн-узлов, сервисы мгновенного обмена и сторонние сервисы — блокировать транзакции, связанные с этими счетами.
О взломе Binance стало известно 30 октября. По предварительным данным, причиной стала утечка данных с ноутбука DevOps-инженера — через него хакеры проникли в сервисные системы биржи и украли средства. Биржа оценила ущерб от хакерской атаки в $6,3 млрд. К вечеру 1 ноября криптобиржа Binance возместила клиентам 90% похищенных средств.