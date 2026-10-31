ФБР обвинило северокорейскую группировку в атаке на криптобиржу Binance

ФБР, Секретная служба и отдел уголовных расследований Налогового управления США пришли к выводу, что сейчас участники группировки конвертируют похищенные активы в другие криптовалюты — преимущественно в Ethereum (ETH). Ожидается, что дальше деньги будут отмывать через DeFi-сервисы и мгновенные обменники.