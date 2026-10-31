Нефтяной танкер подорвался на минах в Ормузском проливе
Еще один танкер подорвался на минах в восточной части Ормузского пролива, заявили в ВМС Ирана. На его борту произошел пожар. Название поврежденного судна не уточняется. Выжил ли экипаж, неизвестно.
«Все суда, особенно танкеры и торговые суда, должны соблюдать все морские предупреждения и запретные зоны, а также избегать захода в опасные районы и не отключать системы идентификации и слежения»,— передает агентство Fars заявление иранской армии.
Иран после начала военного конфликта против США заявил о своем праве контролировать Ормузский пролив и установил там свои правила судоходства. Военные республики заминировали часть акватории и требуют согласовывать маршруты с Тегераном, хотя президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что Иран потерял способность полноценно управлять им.
По данным американских СМИ, в Ормузском проливе при поддержке США действует тайный судоходный коридор для вывоза нефти с Ближнего Востока. В Тегеране, в свою очередь, призывают судовладельцев не полагаться на американскую защиту.