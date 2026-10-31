Нефтяной танкер подорвался на минах в Ормузском проливе

Иран после начала военного конфликта против США заявил о своем праве контролировать Ормузский пролив и установил там свои правила судоходства. Военные республики заминировали часть акватории и требуют согласовывать маршруты с Тегераном, хотя президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что Иран потерял способность полноценно управлять им.