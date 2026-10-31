КНДР заявила об испытаниях баллистической ракеты с кассетной боеголовкой
Главное ракетное управление КНДР протестировало боевые возможности и мощность кассетной боеголовки для баллистических ракет. Испытаниями руководил генерал армии Ким Чон Сик, сообщает ЦТАК.
Руководство Главного ракетного управления сообщило, что разрабатываемые кассетные боевые части разделены на четыре категории — специального назначения и три стандартных варианта. На прошедших тестах проверялась кассетная боевая часть стандартного типа № 2.
Испытания подтвердили, что новая боеголовка способна уничтожать объекты в целевой зоне площадью от 12 до 13 гектаров. Военное командование намерено до конца текущего года передать всю линейку этих боеголовок в войска, заявили в армии.