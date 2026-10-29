Дело о хищениях при реконструкции Петровской набережной дошло до суда

По версии следствия, с ноября 2022-го по июль 2023 года участники организованной группы изготовили и подписали подложные акты выполненных работ о якобы понесенных затратах на строительство «Амфитеатра» на Петровской набережной. На основании этих документов на расчетный счет подрядной организации из бюджета было перечислено около 45 млн руб.