Дело о хищениях при реконструкции Петровской набережной дошло до суда
Прокуратура Воронежа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 45 млн руб. при реконструкции Петровской набережной. Фигурантами являются бывший руководитель городского управления стройполитики Евгений Шишкин, экс-директор МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александр Ким, замминистра строительства региона Виталий Жебин, а также владелец подрядчиков ООО «База» и «Дар-стандарт» Алексей Алексеенко. Дело направлено в Ленинский райсуд Воронежа. Об этом сообщили в надзоре.
Фигурантам инкриминируются растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и превышение должностных полномочий (пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.
По версии следствия, с ноября 2022-го по июль 2023 года участники организованной группы изготовили и подписали подложные акты выполненных работ о якобы понесенных затратах на строительство «Амфитеатра» на Петровской набережной. На основании этих документов на расчетный счет подрядной организации из бюджета было перечислено около 45 млн руб.
По данным следствия, объект, который по контракту должен был представлять собой малую архитектурную форму, был возведен как капитальное монолитное строение. Это существенно удешевило работы, однако их стоимость в документах была завышена. Реальная цена конструкции, по оценке следствия, составляла около 7,7 млн руб.
Фигуранты были задержаны в июле 2025 года. Изначально Евгению Шишкину и Александру Киму вменяли мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет колонии), однако позднее квалификация была изменена на растрату и превышение полномочий. В марте 2026 года экс-главу управления стройполитики выпустили из СИЗО под домашний арест, а в июне аналогичная мера была применена к бывшему директору МКУ.
Параллельно прокуратура добилась изменения формулировок увольнения Евгения Шишкина и Александра Кима: в октябре 2026 года суд заменил «по собственному желанию» на «утрату доверия». Виталий Жебин был временно отстранен от должности по решению суда в сентябре 2026 года.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал иск управления строительной политики Воронежа к подрядчику второй очереди благоустройства Петровской набережной — АО «Передвижная механизированная колонна №38». Сумма требований составляет 118,8 млн руб. Категория спора — ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда.